Саме вони можуть як додати свіжості, так і навпаки зробити вигляд більш втомленим. Хороша новина в тому, що для цього не потрібні великі витрати чи ін’єкції. Розповідаємо далі, які прості зміни реально допомагають виглядати молодше після 50.

Щоб зробити свій зовнішній вигляд свіжішим, насамперед варто звернути увагу на одяг. При цьому не обов'язково повністю змінювати гардероб – часто достатньо почати носити речі, які добре сидять на фігурі та підкреслюють її, а не приховують. Також не треба обмежуватися лише нейтральними кольорами. Яскраві речі додають свіжості. Крім того, не забувайте про аксесуари та комфортну білизну й взуття.

Не менш важливу роль відіграє стан волосся, адже саме доглянуті, "живі" пасма найчастіше асоціюється з молодістю. Оновити образ також можна за допомогою стрижки, але сучасні стилісти наголошують, що справа не в пошуку якоїсь спеціальної "омолоджуючої" форми. Набагато важливіше додати волоссю руху і легкості. Про це зокрема, писало видання InStyle. Шари, природні хвилі або легкий об'єм біля обличчя роблять риси більш м'якими й візуально освіжають зовнішність. Водночас надто жорсткі або пласкі зачіски можуть додавати віку, навіть якщо виглядають акуратно. При цьому, найкращий варіант – той, у якому людина почувається природно і впевнено, а не намагається відповідати чиїмось очікуванням.

Після 50 важливо не перевантажувати шкіру макіяжем. Щільні текстури можуть підкреслювати зморшки, тому краще обирати легкі тональні засоби та розсипчасту пудру. Свіжий і природний вигляд зроблять ніжні рум'яна, м'які відтінки тіней і нюдові помади. Також важливим є оформлення брів: легка фіксація гелем і правильна форма можуть дати ефект м'якого ліфтингу, зробивши обличчя більш відкритим і свіжим.

Зрілий макіяж / Фото з Pinterest

Окрему увагу варто приділити догляду за шкірою. Базовий принцип залишається незмінним і включає очищення, захист і відновлення. Водночас з віком шкіра стає більш чутливою, тому важливо уникати агресивних засобів і обирати м'яке очищення, яке не пересушує й не подразнює шкіру. Наступним обов'язковим кроком є щоденний SPF-захист. У вечірньому догляді основний акцент має бути на відновленні та зволоженні, адже шкіра щодня стикається як із зовнішніми факторами, так і з внутрішніми змінами організму – стресом, недосипом і зневодненням. Ці поради дерматологи дали в коментарі журналу VOGUE British.

Крім усього вищезгаданого, варто пам'ятати, що "молодість" – це не лише про зовнішність. Вона багато в чому відчувається через внутрішній стан людини: її енергію, цікавість до нового та відчуття власної реалізації.