Видання Cosmopolitan пропонує забути про стрес і зробити ідеальну зачіску, яка приховає жирні корені волосся. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Як приховати жирне волосся?

Головний секрет маскування несвіжого волосся полягає у створенні гладкого низького пучка, який вже кілька сезонів поспіль тримається в топах світових трендів. Стилісти Cosmopolitan називають цей варіант улюбленою зачіскою it-girls та зазначають, що жирне волосся забезпечить ідеальну фіксацію без зайвих зусиль.

Для початку необхідно ретельно розчесати пасма та зробити рівний проділ по центру або ж зачесати все волосся назад, залежно від форми обличчя та особистих уподобань.

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Далі потрібно зібрати волосся на потилиці у тугий хвіст, використовуючи гребінець, який допоможе рівномірно розподілити себум і згладити найменші нерівності. Професіонали з L'Oréal Paris радять надійно зафіксувати основу хвоста міцною гумкою, після чого скрутити всю довжину пасом у джгут навколо цієї основи.

Отриманий пучок слід зафіксувати шпильками або додатковою невидимкою. Хоча для більш невимушеного та елегантного вигляду можна використати шовковий чи тканинний варіант гумки.

Крім цього, фахівці рекомендують нанести краплю гелю або розпилити лак на дрібний гребінець, щоб остаточно приборкати короткі волоски біля лінії лоба та за вухами. Така зачіска не лише надійно приховає потребу у митті голови, а й матиме вишуканий вигляд цілий день.

Про інші зачіски, які ідеально маскують жирне волосся – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.