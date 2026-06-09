Нова зачіска має легко підлаштовуватися під ваш темп життя, додавати волоссю природного об'єму та свіжості, а головне – підкреслювати вашу унікальну красу та впевненість. Детальніше про стрижки, які мають найбільший попит у салонах та виглядають максимально виграшно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Модні стрижки для жінок після 40 років: яку зачіску обрати?

Жінкам після 40 років слід звернути свою увагу на текстурований боб. Варіант довжини до підборіддя з ледь помітними шарами створює чудовий рух та додає волоссю бажаної густоти. Ця форма не дозволяє пасмам виглядати пласкими, що доволі важливо для збереження візуального об'єму. Водночас для щоденного стилізування достатньо нанести трохи мусу на корені та злегка розчесати волосся пальцями.

Прихильницям середньої довжини волосся, які прагнуть зберегти густоту та пишність, чудово пасуватимуть багатошарові стрижки з ніжними хвилями. Вони гарно окреслюють овал обличчя та суттєво економлять час під час ранкових зборів. Видання Harper's Bazaar називає саме такі текстуровані подовжені боби та м'які каскади головними фаворитами серед жінок. Адже такі стрижки вимагають мінімуму зусиль для стайлінгу та забезпечують волоссю чудову природну рухливість.

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Сміливим і впевненим у собі жінкам ідеально підійде стрижка піксі. Сучасний рваний або градуйований варіант з нерівними шарами візуально ущільнює волосся і робить образ дуже динамічним. Стилісти рекомендують залишати трохи більше довжини на маківці та створювати м'які лінії вздовж обличчя, щоб зачіска виглядала жіночно. Як зазначають експерти Elle, класична піксі додає образу особливого шарму, молодості та енергійності незалежно від віку жінки.

До речі, будь-яку з цих стрижок чудово освіжить легкий чубчик набік. Майстри часто радять додавати до своїх зачісок цей елемент, адже коротші пасма біля обличчя миттєво повертають волоссю втрачену густоту та щільність. Крім того, правильний чубчик вдало маскує дрібні зморшки на лобі й робить головний акцент на очах, додаючи погляду особливої виразності та відкритості.

Детальніше про стрижки, які ніколи не вийдуть з моди – читайте в нашому матеріалі.