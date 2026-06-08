Видання Good Housekeeping зауважує, що сучасна індустрія краси робить ставку на природність, рухливість пасом і мінімум зусиль під час ранкового укладання. Детальніше про модні зачіски для жінок після 30 років – читайте в нашому матеріалі.

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Модні зачіски для жінок за 30 років

Текстурований боб-метелик

За словами редакторів Elle, боб-метелик – ідеальне поєднання класичного каре та каскадних елементів. На відміну від суворих та прямих ліній, такий варіант м'яко обрамляє обличчя завдяки легким шарам, які нагадують помах крил метелика. До того ж ця стрижка підходить для будь-якої структури волосся, ба більше, вона навіть тонким пасмам додає бажаної густоти. Що цікаво, для її укладання достатньо лише скористатися феном чи текстурувальним спреєм.

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Модна стрижка у стилі 90-х

Для прихильниць довгого волосся стилісти пропонують спробувати градуйований каскад. Експерти видання PureWow зазначають, що популярність цієї зачіски тримається завдяки дивовижній оптичній ілюзії, яку вона створює. Так, коротші шари зверху утворюють гарний об'єм біля коріння, а довгі нижні пасма красиво спадають на плечі. Це дозволяє збирати волосся ззаду, залишаючи спереду локони біля обличчя – саме вони підкреслюють лінію вилиць та роблять погляд відкритішим.

Багатошарова стрижка піксі

Короткі зачіски переживають нову хвилю популярності серед тридцятирічних жінок завдяки своїй практичності та динамічності. Стрижка піксі миттєво освіжає образ, підкреслює довгу шию та потребує всього кілька крапель стайлінгового засобу для створення стильного образу.

Які стрижки ніколи не виходять з моди і пасують усім – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.