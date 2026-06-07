Які стильні зачіски можна зробити з такою хусткою – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу. Важливо, що зазвичай на такі зачіски не потрібно витрачати багато часу: деякі можна зробити всього за кілька хвилин.

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Зачіска з обручем і хусткою

Візьміть хустку розміром приблизно 50×50 см та звичайний обруч. Накрийте голову хусткою, зверху одягніть обруч, після чого заправте хустку назад і зав'яжіть під волоссям.

Коса з хусткою

Щоб додати образу цікавий акцент, просто вплетіть хустку у косу. Це виглядає оригінально і підходить як для образів на роботу, так і для відпочинку.

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Низький пучок із хусткою

Зробіть низький вільний пучок і обгорніть його хусткою. Така зачіска виглядає невимушено, але водночас акуратно.

Також хустку можна зав'язати навколо хвоста – це гарний варіант на кожен день. Щоб зробити образ більш розслабленим, можна залишити кілька передніх пасм біля обличчя.

Зачіска з хусткою в стилі бандани

Для цього складіть хустку у трикутник. Далі одягніть її на голову так, щоб вона покривала верхню частину волосся, і зав'яжіть кінці ззаду на потилиці. Одягайте щільно по лінії росту волосся. Волосся можна залишити розпущеним або зробити легкі хвилі.