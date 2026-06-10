Усі образи зірок складаються з широких штанів, тому такий комфортний стиль зможе легко повторити кожна дівчина, пише 24 Канал.

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Який літній тренд обирають українські зірки у 2026 році?

Днями у своєму інстаграмі відома співачка Джамала показала стильний образ. Артистка одягнула темні штани палаццо, які роблять силует стрункішим під час ходьби. До них зірка додала легку об'ємну сорочку, залишаючи верхні ґудзики розстебнутими для більшої розслабленості. До речі, такий простий прийом візуально витягує силует і робить його дуже елегантним. Вбрання Джамали ідеально пасує як для ділових обідів, так і для довгих вечірніх прогулянок містом.

Стильний образ Джамали на літо 2026 / Скриншот з інстаграму зірки

Схожий підхід до комфорту демонструє і журналістка Раміна Есхакзай у своєму інстаграмі. Так, зірка одягнула широкі штани з високою посадкою та поєднала їх зі звичайним однотонним топом без зайвих деталей. Завдяки високій талії та вільному крою штанів її ноги здаються довшими, а загальний вигляд залишається максимально природним.

Раміна Есхакзай показала як носити широкі штани влітку / Фото з інстаграму зірки

Водночас співачка TAYANNA показала ще один варіант цікавого літнього образу в інстаграмі. Артистка обрала для себе об'ємні лляні штани кремового відтінку і поєднала їх з тонким лонгслівом вільного крою. Одяг з натуральної тканини дарує прохолоду навіть у найбільшу спеку, тому його можна сміливо додавати у свій літній гардероб.

Модний літній образ TAYANNA / Фото з інстаграму зірки

Акторка Наталка Денисенко поділилася зі своїми шанувальниками фото з відпочинку та показала як носити зручні широкі штани пастельного кольору разом із літнім лонгслівом. Зірка свідомо відмовилася від яскравих принтів та складних аксесуарів, підкреслюючи красу простих ліній.

Наталка Денисенко показала головний літній тренд 2026 року / Фото з інстаграму зірки

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