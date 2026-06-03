І саме такі сукні варто шукати модницям на наступному шопінгу. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які сукні мають дорогий вигляд?

Лляна сукня нерідко асоціюється з відпочинком на узбережжі та естетикою "тихої розкоші". Експерти видання Who What Wear наголошують, що льон виглядає шляхетно завдяки неповторній текстурі, навіть якщо на ньому з'являються природні складки.

У секонд-хендах часто трапляються якісні вінтажні моделі з чистого льону, які після прання стають лише м'якшими та приємнішими до тіла. Простий крій і правильна довжина міді роблять таку знахідку базою, яка легко конкуруватиме з дорогими дизайнерськими речами.

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Лляна сукня на літо 2026 року / Фото Pinterest

Якщо ж вам хочеться додати образу вечірньої витонченості або витонченого мінімалізму в дусі 90-х, ідеальним вибором стане сукня-комбінація. Видання Vogue згадує про її магічну здатність м'яко підкреслювати силует та спадати красивими хвилями. Шовкові чи якісні сатинові екземпляри на тонких бретелях, знайдені у вінтажних крамницях, мають неймовірний дорогий блиск і виглядають дуже спокусливо.

Яка сукня буде в моді влітку 2026 року / Фото Pinterest

Також цього літа варто звернути увагу на сукню-сорочку. Це фасон, який поєднує в собі суворість чоловічої сорочки та жіночність, що дозволяє створити діловий образ за лічені хвилини. Однак важливо обирати сукню з щільною тканиною та якісним комірцем, адже саме ці деталі тримають форму і створюють той самий ефект речі з дорогого бутика.

Сукня-сорочка / Фото Pinterest

Не менш дорого виглядає біла бавовняна сукня, яка миттєво освіжає колір обличчя та додає образу легкості. Знайти якісну бавовну у вживаному одязі досить просто, а її головна перевага – це комфорт у спеку та бездоганний вигляд. Біла сукня з пишними рукавами або лаконічного прямого крою завжди привертає увагу та асоціюється з безтурботним літом та високим статусом.

Біла бавовняна сукня / Фото Pinterest

Для тих, хто шукає щось особливе для вечірнього виходу або прагне візуально скорегувати фігуру, чудово підійде сукня з драпіруванням. Складні складки, які м'яко огортають тіло, створюють архітектурний та скульптурний ефект, який зазвичай притаманний речам преміумсегмента. Навіть найпростіша трикотажна сукня завдяки вдалому драпіруванню на талії чи плечах миттєво перетворюється на витвір мистецтва.

Стильна сукня на літо 2026 року / Фото Pinterest

Завершує цей список абсолютна класика, яка ніколи не виходить з моди – сукня на запах. Свого часу цей фасон здійснив революцію, а сьогодні він залишається синонімом жіночності, який ідеально пасує будь-якому типу фігури.

Модна сукня 2026 / Фото Pinterest

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