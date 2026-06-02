Чудовим прикладом нової хвилі популярності став нещодавній вихід акторки Єви Лонгорії у світ. Вона показала свій образ в інстаграмі.

Теж цікаво Що треба одягнути на день народження подруги, щоб зібрати всі компліменти

Яке взуття з 2000-х стало популярним у 2026 році?

Так, акторка продемонструвала неймовірне почуття стилю в речах від Max Mara. На кадрах Єва постала в монохромному білому образі, який складається з текстурного вкороченого светра з високим коміром та вільних штанів-кюлотів довжиною трохи нижче коліна.

Саме чорні шкіряні в'єтнамки на стійких підборах стали головним елементом, який зібрав увесь образ докупи. Тонкі ремінці делікатно підкреслюють стопу та візуально подовжують ноги, що робить таку модель чудовою альтернативою звичайним класичним босоніжкам.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Свій лук Єва доповнила невеликою сумкою в тон взуття та темними сонцезахисними окулярами прямокутної форми, які ідеально підкреслюють естетику нульових.

З чим носити в'єтнамки на підборах?

Шовкові або сатинові сукні на бретельках просто створені для такого взуття, пише Vogue. Тонкі ремінці босоніжок підкреслюють тендітність щиколоток, тому цей тандем виглядає дуже спокусливо, але зовсім не перевантажено.

Водночас образ, що складається з лляного піджака з шортами-бермудами або широкими штанами у поєднанні з в'єтнамками на підборах миттєво перетворюється в дорогий аутфіт у стилі "тихої розкоші".

Для стильного повсякденного "луку" обирайте прямі джинси або злегка укорочені моделі та додайте до них білу футболку, майку або оверсайз-сорочку. У такому варіанті в'єтнамки на підборах додадуть жіночності навіть найпростішому базовому одягу.