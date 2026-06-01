Стильні образи на день народження подруги

Як зауважує видання Elle, традиційні вечірні сукні трохи поступаються місцем більш динамічним та цікавим комбінаціям. Якщо вечірка планується в ресторані чи затишному барі, ідеальним вибором стане шовкова сукня-комбінація в глибоких благородних відтінках. Наприклад, у насичених винних чи шоколадних кольорах. Експерти радять доповнити такий витончений наряд оверсайз-піджаком чи блейзером чоловічого крою, який захистить від прохолодного вечірнього повітря.

Для гучних святкувань із танцями стилісти рекомендують звернути увагу на ефектні штанні костюми. Особливо модними зараз вважаються монохромні пастельні або білі комплекти з легких тканин, які візуально освіжають і виглядають надзвичайно дорого.

Якщо ж ви прагнете додати святкового настрою без зайвого пафосу, то сміливо міксуйте фактури. Чудово працює поєднання лаконічного топа на тонких бретелях, спідниці з лелітками або легким металізованим блиском та мінімалістичних босоніжок.

Важливу роль у святковому аутфіті відводять аксесуарам. Експерти одностайно радять відмовитися від масивних варіантів на користь одного помітного елемента. Зокрема, це стосується великих скульптурних сережок або яскравої вечірньої сумочки незвичної форми.

Завершить святковий образ зручне взуття, яке дозволить вам веселитися та танцювати до самого ранку без жодного дискомфорту. Втім, важливо пам'ятати, що варто обирати той одяг, який відображає вашу індивідуальність і дозволяє щиро насолоджуватися моментом поруч з близькою людиною.

