Для весільної церемонії 31 травня Дуа Ліпа обрала елегантний костюм замість традиційної весільної сукні. Про її образ детально написало видання Marie Claire.

Вас також може зацікавити Глибоке декольте та розріз до стегна: Дженніфер Лопес вразила образом на червоній доріжці

Співачка одягнула приталений однобортний жакет з акцентом на талії та золотими ґудзиками, який доповнила асиметрична спідниця в тон. Костюм для Дуа Ліпи був створений на замовлення в Schiaparelli

Образ завершували широкополий капелюх від Stephen Jones, білі рукавички та підбори від Christian Louboutin.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Серед прикрас виконавиця обрала кольє Bvlgari Serpenti High Jewelry та сережки-пусети цього ж бренду.

Каллум Тернер віддав перевагу класичному темно-синьому двобортному костюму Ferragamo, доповнивши його сорочкою та краваткою в тон.

Багато хто побачив у весільному образі Дуа Ліпи відсилання до легендарного look Б'янки Джаггер, яка понад 55 років тому вийшла заміж за Міка Джаггера в Сен-Тропе. Тоді, у травні 1971 року, Б'янка відмовилася від традиційної весільної сукні на користь жакета Yves Saint Laurent, довгої спідниці та широкополого капелюха – образу, який став одним із найвідоміших у весільній моді.

Б'янка та Мік Джаггери на весіллі / Фото Getty images

До речі, раніше наша редакція писала про весільний образ нареченої співака DREVO, який вразив мережу.