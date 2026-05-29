На червоній доріжці знаменитість з'явилася у вбранні австралійського бренду Bronx Banco в трендовому кольору шавлії. Про її сміливий look написало видання Women's Wear Daily.

Для вечірнього виходу Дженніфер Лопес обрала довгу оливково-зелену сукню Brielle sage diamond із глибоким декольте, бічними вирізами на талії та розрізом до стегна спереду. Сукню доповнили бежевий пояс зі стразів і ланцюжок у тон на шиї. Її акторка поєднала з пухнастою курткою в тому ж шавлієвому відтінку, маленьким золотим клатче від Tyler Ellis, лаконічними сережками та босоніжками на шпильці.

Волосся акторці накрутили в м'які локони, а макіяж зробили в теплих-нюдових відтінках.

До речі, на LALIFF-2026 Дженніфер Лопес відзначили новою нагородою кінофестивалю Adelante Award for Industry. Її вручають людям, які зробили великий внесок в індустрію розваг і допомогли розширити представництво латиноамериканців у кіно, на телебаченні, музиці та бізнесі.

Нагадаємо також, що акторка зараз перебуває в промотурі нового романтичного комедійного фільму від Netflix "Офісний роман". На прем'єру стрічки в Лос-Анджелесі Дженніфер Лопес прийшла в ефектній сукні з драматичним шлейфом.