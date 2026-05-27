Для прихильниць вона записала відеотуторіал і поділилася всіма секретами макіяжу на своєму ютуб-каналі. Як повторити мейк Софії з "Парочки слідчих" – розповідаємо покроково далі.

Перед макіяжем слід добре зволожити шкіру – тоді тон і всі інші кремові продукти лягають рівномірно.

Наступний крок – контур консилером. Юлія використовує LAMEL Make Up Oh My Clear Face Complexion Concealer тон 401. Вона наносить його під очі, на зони з почервонінням/пігментацією, на родимки або висипання і трохи на повіки як базу під тіні.

Юлія Буйновська показала, як наносить консилер / Скриншот з відео

Продукт треба добре розтушувати пензликом або спонжем.

Крок 3 – тональна основа. Акторка використовує Erborian BB Cream у відтінку Clair.

Юлія Буйновська показала, який тон використовує у своєму макіяжі / Скриншот з відео

Далі йдуть рум'яна Vera Magic Stick над вилицями, над бровами й трохи на кінчик носа "галочкою". Продукт акторка розтушовує тим самим пензлем, що й консилер і тон.

Юлія Буйновська показала, як наносить рум'яна / Скриншот з відео

5 етап – пудра. Для камери шкіру треба добре заматувати. Юлія рекомендує обрати розсипчасту пудру Neverti Setting Loose Powder. У неї відтінок 001 Transparent. Великою пухнастою кісточкою акторка легко приплескую пудру по всьому обличчю. Особливо треба приділити увагу зоні під очима, для цього навіть краще використати окремий менший пензлик.

Юлія Буйновська показала пудру, яку використовує / Скриншот з відео

Наступний крок – бронзер. Для макіяжу Софії з "Парочки слідчих" Юлія використовувала Dior Forever Nude Bronze відтінок 04 Warm Matte.

Юлія Буйновська показала бронзер, який використовує у своєму макіяжі / Скриншот з відео

Спершу вона набирає продукт на пензлик, тоді трохи розтушовує його на руці й вже після цього наносить бронзер на вилиці, рухаючи кісточкою догори для ліфтинг-ефекту. Також продукт вона розприділяє на скроні, нижній контур обличчя та кінчик носа.

Після цього Юлія фіксує кремові рум'яна сухими, використовуючи палетку Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked: Deer. Серед більш бюджетних альтернатив акторка радить звернути увагу на Neverti Face Illusion Blush Palette 001.

Палетки рум'ян, які Юлія Буйновська використовує у своєму макіяжі / Скриншоти з відео

Восьмий крок – оформлення брів. Спершу акторка вкладає волосинки кісточкою з лаком для волосся, тоді вона їх домальовує олівчиком. Для макіяжу Буйновська обрала Anastasia Beverly Hills Brow Definer в кольорі Medium Brown.

Юлія Буйновська показала олівець для брів, який використовує у своєму макіяжі / Скриншот з відео

Макіяж очей

Бронзером Dior Forever Nude Bronze відтінок 04 Warm Matte Юлія промальовує складку повіки, витягуючи тінь до скроні, а тоді легкими рухами наносить відтінок на нижню повіку.

Далі вона скористалася палеткою Givenchy Multi Finish Eyeshadows Palette. Коричневий колір акторка нанесла у зовнішній кутик і трохи вздовж нижньої повіки. Після цього в центр повіки Юлія додала пудрово-рожевий акцент та м'яко втушувала його у коричневий. Цей відтінок вона продублювала і на нижній повіці.

Важливо все добре розтушувати – без графічних ліній.

Наступним кроком акторка нанесла світлий шимер з палетки Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked: Deer у внутрішній кутик ока, під брову і трохи на кінчик носа.

Юлія Буйновська показала туторіал на макіяж очей, як в Софії з "Парочки слідчих" / Скриншоти з відео

Після цього коричневим лайнером-маркером для очей Юлія малює пряму стрілку, яка починається від внутрішнього кутика. Нижню повіку вона додатково підкреслює коричневим олівчиком.

Юлія Буйновська намалювала стрілку / Скриншот з відео

Макіяж очей завершує улюблена туш акторки Maybelline New York Lash Sensational Firework.

Туш, яку Юлія Буйновська використовує у своєму макіяжі / Скриншот з відео

Макіяж губ

Рум'янами з палетки Neverti Юлія виділяє зону над "галочкою" губ, легко розтушовуючи відтінок вниз. Після цього вона промальовує контур губ олівцем Sayeah Beauty, 08 Tiramisu. Кутики слід трохи затемнити, а центр – залишити світлішим. Далі тонким рівним шаром акторки наносить помаду Dior Addict Lip Color 524 Diorette.

Макіяж губ, як у Софії з "Парочки слідчих" / Скриншоти з відео

Все – макіяж готовий. За бажанням можна додати ще трохи сухих рум'ян.