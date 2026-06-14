Сьогодні на ринку представлено багато таких засобів, однак не всі забезпечують рівний результат і приємну текстуру. Для того, щоб було легше визначитись видання ELLE зібрало підбірку найкращих засобів для автозасмаги.

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5 найкращих засобів для автозасмаги

Крем-гель для тіла Sensai Silky Bronze Self Tanning For Body надає шкірі природний бронзовий відтінок без сонця та одночасно доглядає за нею. Завдяки гелевій текстурі він легко наноситься, швидко вбирається і не залишає липкості. Також бренд дбає про довкілля: використовує більш екологічну упаковку, а формулу засобу створено так, щоб зменшити її вплив на водне середовище.

Sensai Silky Bronze Self Tanning For Body / Фото з сайту Sensai

Концентрат-автозасмага для тіла Clarins Self Tan також надає шкірі природний золотистий відтінок без перебування на сонці. Крім того, засіб містить екстракт алое вера, який зволожує та допомагає довше зберігати вологу, роблячи її м'якою та гладенькою.

Clarins Self Tan / Фото Brocard

Молочко-автозасмага Vichy Capital Soleil Self-Tanning Milk поступово надає шкірі природний відтінок засмаги. Завдяки гліцерину та вітаміну Е воно не лише створює красивий колір, а й зволожує шкіру.

Що важливо, Vichy Capital Soleil Self-Tanning Milk підходить для чутливої шкіри.

Vichy Capital Soleil Self-Tanning Milk / Фото Vichy

Ще одне хороше молочко-автозасмага, яка зволожує шкіру та надає їй природний відтінок – Collistar Tan Without Sunshine. Засіб підходить для всіх типів шкіри.

Collistar Tan Without Sunshine / Фото Brocard

І наостанок топ серед порад у тіктоці – тонуючий автобронзант-мус St.Moriz. Його зручно й швидко наносити рукавичкою, тож руки залишаються чистими, а сам засіб має легкий нейтральний аромат.

Тонуючий автобронзант-мус St.Moriz / Фото Rozetka

Правильний відтінок автозасмаги легко підібрати завдяки спеціальним позначкам на упаковці Light, Medium або Intense. Вони показують, якою буде засмага – світлішою, середньою або більш насиченою.

Як наносити автозасмагу?

Шкіру потрібно заздалегідь підготувати. Спочатку варто зробити легкий пілінг або скрабування, щоб прибрати сухі та відмерлі клітини. Особливу увагу слід приділити ліктям і колінам.

Далі тіло необхідно зволожити кремом або лосьйоном, щоб засіб ліг рівномірно і без плям. Також нігті та кутикулу рекомендують обробити живильною олією.

Під час нанесення автозасмагу краще розподіляти рухами знизу вгору – це допомагає уникнути різких смуг і робить відтінок більш природним.

Після процедури бажано не приймати душ щонайменше 6-8 годин, щоб пігмент встиг закріпитися на шкірі.