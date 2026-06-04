У такому разі видання VOGUE радить звернути увагу на аквамариновий лак. Цей колір миттєво викликає асоціації з морськими хвилями та безтурботною відпусткою. А ще він чудово поєднується із засмаглою шкірою.

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Що таке аквамаринові нігті?

Простими словами, аквамаринові нігті – це манікюр у відтінку між блакитним і зеленим, який нагадує прозору морську воду. Цей колір поєднує в собі свіжість небесно-блакитних тонів і глибину океанічних відтінків, тому часто асоціюється з літом і відпочинком.

Він може бути як світлим і ніжним, так і більш насиченим та яскравим, тому однаково доречний і у відпустці, і в повсякденному міському ритмі. До того ж має гарний вигляд і на довгих мигдалеподібних нігтях, і на зовсім короткій довжині.

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Втім, популярність аквамаринових нігтів пояснюється не лише їхнім ефектним виглядом та універсальністю. Як ми згадували вище, такий манікюр чудово підкреслює засмагу. При цьому він виглядає виграшно на будь-якому відтінку шкіри – як світлому, так і смаглявому. Ба більше, продовжує "підсвічувати" шкіру, навіть коли засмага стає інтенсивнішою.

Щоб аквамариновий манікюр виглядав максимально стильно, цього літа краще відмовитися від матового покриття. Замість нього варто обирати глянцевий або дзеркальний фініш – він додає блиску, схожого на сонячні відблиски на воді.

Для цікавішого ефекту можна спробувати втирку або хромоване покриття. Вони створюють перламутрові переливи, які ще краще розкривають глибину аквамаринового відтінку.

До речі, раніше ми писали про популярний манікюр, який модниці обирають замість гель-лаку.