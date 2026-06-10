Модні експерти вже назвали кольори, які зараз замінюють базові варіанти. Про це написало видання РБК-Україна.

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Так, одним із найуніверсальніших трендових відтінків стали світло-блакитні балетки. Вони добре поєднуються з білими сукнями, спідницями або джинсами.

Образ зі світло-блакитними балетками / Фото з Pinterest

Схожий, але більш насичений варіант – бірюзовий. Цей відтінок асоціюється з морем і відпочинком, тому активно з'являється в літніх колекціях.

Образ з бірюзовими балетками / Фото з інстаграму alicupide

Для тих, хто любить яскраві акценти, підійдуть також червоні балетки. Вони легко стають головним елементом образу.

Образ з червоними балетками / Фото з Pinterest

Не менш популярними залишаються рожеві відтінки – від ніжного до насиченої фуксії.

Образи з рожевими балетками / Фото з Pinterest

Ще один актуальний варіант – салатові балетки. Вони додають образу свіжості. Найкраще виглядають із білими, коричневими або світлими речами, хоча можуть працювати й у контрасті з чорним.

Образ з салатовими балетками / Фото з Pinterest

Окрему увагу цього сезону привертають двоколірні балетки, зокрема моделі з чорним носком.

Образ з двоколірними балетками / Фото з Pinterest

Як носити балетки влітку 2026?

Балетки легко вписуються у повсякденні літні образи. Наприклад, їх можна поєднати з футболкою та легінсами зі штрипками, а ввечері доповнити такий лук сорочкою або піджаком.

Балетки з легінсами зі штрипками / Фото з Pinterest

Також балетки мають гарний вигляд із джинсами. До такого образу підійде топ або футболка. У більш прохолодну погоду look можна доповнити кардиганом або блейзером.

Образ з джинсами та балетками / Фото з Pinterest

У спекотну погоду можна одягнути джинсові шорти.

Стильний образ з балетками та шортами / Фото з Pinterest

Не менш стильно балетки виглядають зі спідницями та платтями – як із класичними або атласними моделями, так і з більш незвичними, наприклад мереживними.

Стильні образи з балетками / Фото з Pinterest