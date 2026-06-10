Модні експерти вже назвали кольори, які зараз замінюють базові варіанти. Про це написало видання РБК-Україна.
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Так, одним із найуніверсальніших трендових відтінків стали світло-блакитні балетки. Вони добре поєднуються з білими сукнями, спідницями або джинсами.
Образ зі світло-блакитними балетками / Фото з Pinterest 24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Схожий, але більш насичений варіант – бірюзовий. Цей відтінок асоціюється з морем і відпочинком, тому активно з'являється в літніх колекціях.
Образ з бірюзовими балетками / Фото з інстаграму alicupide
Для тих, хто любить яскраві акценти, підійдуть також червоні балетки. Вони легко стають головним елементом образу.
Образ з червоними балетками / Фото з Pinterest
Не менш популярними залишаються рожеві відтінки – від ніжного до насиченої фуксії.
Образи з рожевими балетками / Фото з Pinterest
Ще один актуальний варіант – салатові балетки. Вони додають образу свіжості. Найкраще виглядають із білими, коричневими або світлими речами, хоча можуть працювати й у контрасті з чорним.
Образ з салатовими балетками / Фото з Pinterest
Окрему увагу цього сезону привертають двоколірні балетки, зокрема моделі з чорним носком.
Образ з двоколірними балетками / Фото з Pinterest
Як носити балетки влітку 2026?
Балетки легко вписуються у повсякденні літні образи. Наприклад, їх можна поєднати з футболкою та легінсами зі штрипками, а ввечері доповнити такий лук сорочкою або піджаком.
Балетки з легінсами зі штрипками / Фото з Pinterest
Також балетки мають гарний вигляд із джинсами. До такого образу підійде топ або футболка. У більш прохолодну погоду look можна доповнити кардиганом або блейзером.
Образ з джинсами та балетками / Фото з Pinterest
У спекотну погоду можна одягнути джинсові шорти.
Стильний образ з балетками та шортами / Фото з Pinterest
Не менш стильно балетки виглядають зі спідницями та платтями – як із класичними або атласними моделями, так і з більш незвичними, наприклад мереживними.
Стильні образи з балетками / Фото з Pinterest