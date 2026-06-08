Як повторити ідеальні червоні губи за 5 простих кроків – розповіло модне видання ELLE. Виявилося, що секрет не лише в помаді, а й у правильній підготовці та техніці нанесення.

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Ідеальні червоні губи, як в Тіни Кароль

Перед макіяжем зволожте губи. Потім нанесіть трохи консилера або тонального крему й злегка припудріть їх. Це вирівняє поверхню губ і допоможе зробити контур чітким.

Щоб візуально додати губам трохи об'єму можна нанести трохи хайлайтера на "галочку" над верхньою губою. Водночас цей крок необов'язковий.

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Після цього можна переходити до контуру. Спочатку обведіть губи олівцем по природній формі, а потім повністю зафарбуйте їх. Олівець має бути добре підточений і збігатися за кольором із помадою.

Злегка підніміть підборіддя – так верхню губу легше промалювати рівно, бо контур видно чіткіше.

Якщо користуєтеся червоною помадою, не пропускайте цей крок. Олівець створить основу під помаду, і колір довше триматиметься на губах.

На завершення нанесіть помаду. Це можна зробити як прямо зі стіка, так і пензликом. Кісточка для макіяжу допомагає нанести колір більш рівномірно та насичено, а зі стіка покриття виходить легшим і природнішим.

Зверніть увагу, що Тіна Кароль у своєму макіяжі зазвичай використовує саме матові помади.

Тіна Кароль / Фото з фейсбуку співачки

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