До того ж вони доволі універсальні, тому легко вписуються як у денний, так і у вечірній макіяж. Як потворити ці "культові" стрілки – розповіло видання ELLE.

Одрі Хепберн малювала короткі акуратні стрілки, трохи щільніші до кінця та з піднятим догори кінчиком.

Одрі Хепберн / Фото Getty Images

Як зробити стрілки як в акторки?

Краще не починати макіяж очей одразу з підводки, візажистка радить зробити ескіз коричневим олівцем. Це потрібно, щоб легко виправити форму, якщо щось піде не так.

Проведіть лінію по лінії росту верхніх вій і біля зовнішнього куточка ока трохи підніміть її вгору – це буде акуратний, не довгий "хвостик". Далі м'яко підкресліть лінію над зіницею, щоб око виглядало більш відкритим і виразним. За бажанням можна дуже тонко витягнути й внутрішній куточок ока для більш подовженого ефекту. Щоб було легше малювати рівно, можна трохи відтягнути шкіру біля носа і працювати тонким пензликом або олівцем.

Далі за допомогою тонкого скошеного пензлика можна акуратно скоригувати форму, зробивши лінії більш плавними та симетричними.

І вже після того, як все буде готово, поверх наносьте чорну підводку.

Туторіал зі створення стрілок як в Одрі Хепберн на своїй сторінці в інстаграмі додатково опублікувала візажистка Альона Антонова.

Б'юті-майстриня використовувала у своєму макіяжі олівець для очей Mykonos stone від Antonova Beauty, тонкий скошений пензлик Е6 та чорну підводку Bobby Brown.