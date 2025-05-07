Стыдно носить в 2025 году: платья, которые давно вышли из моды

Стилисты часто сообщают нам о главных антитрендах, чтобы мы не ошиблись в выборе. Часто неудачная вещь может полностью испортить образ, поэтому стоит заранее узнать, что именно вышло из моды, чтобы не повторить ошибки и не выбрать вещь, которая уже давно считается антитрендовой.

Даже банальное платье может нас перенести на несколько лет назад и подчеркнуть наше незнание в трендах, пишет 24 Канал. Именно поэтому важно отказаться или избавиться от платьев, которые давно считаются неактуальными.

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Платье с пышным низом

Платье с приталенным верхом и пышной юбкой было в моде много лет назад. Конечно, сейчас тоже в моде платья тюльпаны с объемной юбкой, но здесь надо обратить внимание именно на пошив платья, которое не имеет ничего общего с трендовым вариантом. Именно этому платью точно не место в вашем гардеробе.



Антитрендовые платья 2025 года / Фото Pinterest

Платье с баской

Такое платье было модным очень давно, поэтому сейчас оно точно устаревшее и будет выглядеть неуместно. Фасон этого платья совсем непривлекательный, поэтому лучше найти альтернативу в виде сатинового платья на бретельках с поясом, которым можно при желании завершить образ.



Антитрендовые платья 2025 года / Фото Pinterest

Платье из вельвета

Когда-то такие платья-рубашки из вельветового материала были в моде, однако сейчас они уже давно покинули тренды и совсем не актуальны. Отбрасывайте этот вариант платья на лето, поскольку оно устарело.



Антитрендовые платья 2025 года / Фото Pinterest

Недавно в нашем материале мы рассказали, какие платья выбирают для себя девушки на лето. Они невероятно красивые и стильные.