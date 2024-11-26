В чем встречать Новый год 2025: варианты платьев, которые покорят всех

Новогодний праздник приближается, а это значит, что самое время выбрать для себя красивое платье, в котором каждая девушка будет чувствовать себя королевой вечера. Атмосфера зимних праздников уже понемногу врывается в нашу жизнь, поэтому рассказываем об актуальных фасонах и цветах, которые подойдут для праздничной ночи.

Важную роль на Новый год играет образ, поскольку создает приподнятое настроение и делает эту магическую ночь еще более особенной, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Обратите внимание Главные цвета Нового года: начинайте уже покупать вещи в этих оттенках

Чтобы начать Новый год согласно трендов, предлагаем те модные идеи аутфитов, которые представили на подиуме известные бренды. Среди них – разнообразные фактуры, декор на одежде и цвета. Уверены, что каждая девушка найдет для себя что-то особенное.

Минимализм

Независимо от года и сезона, минимализм всегда будет оставаться в моде. Дизайнеры представили чистые линии и продуманный до мельчайших деталей крой. Цветовая гамма была спокойной, без акцентов на яркие цвета. Изящное платье идеально подойдет для Нового года, если добавить еще эффектные украшения.



Платья на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сатин

Этот материал является самым актуальным в зимнее время. Он легкий и воздушный, поэтому идеально смотрится на платьях различной длины и фасонов. На Новый год рекомендуем выбрать платье в длине макси на длинный рукав.



Варианты наряда на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Бархат

Безупречный вид в новогоднюю ночь будут иметь платья из бархата. Они сделают ваш праздничный аутфит изысканным и элегантным. Кроме платьев можно делать ставку на костюмы или безупречные корсеты.



Платья на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Кружево

На Новый год особое место среди всех материалов также занимает кружево. Такие платья являются сексуальными и нежными, добавляют образу романтичности и дополнительной фактурности. Можно обращать внимание не только на платья, но и на интересные майки или топы с кружевом.



Варианты нарядов на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Пайетки

Какой же Новый год без ярких пайеток или кристаллов?! Платье, юбка или брюки придадут образу праздничности и особого блеска. Блестящая отделка является неотъемлемым с наступлением праздников, поэтому возьмите это декорирование во внимание.



Платья на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Золото и серебро

Популярными в новогоднюю ночь остаются платья или костюмы в золотом, или серебристом оттенке. Можно выбирать для себя наряд из пайеток, который будет сверкать или сам материал с эффектом металлика, или золотистости.



Варианты наряда на Новый год 2025 / Фото Harper's Bazaar

Что касается аксессуаров, то в новогоднюю ночь можно выбирать массивные серьги, колье и кольца с камнями, которое будет привлекать к себе внимание. Также можете дополнять свои образы сумкой цвета бургунди, который в этом сезоне является самым популярным среди всех.