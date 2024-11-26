Важливу роль на Новий рік відіграє образ, оскільки створює піднесений настрій та робить цю магічну ніч ще особливішою, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Зверніть увагу Головні кольори Нового року: починайте вже купувати речі в цих відтінках

Щоб розпочати Новий рік згідно трендів, пропонуємо ті модні ідеї аутфітів, які презентували на подіумі відомі бренди. Серед них – різноманітні фактури, декор на одязі та кольори. Впевнені, що кожна дівчина віднайде для себе щось особливе.

Мінімалізм

Незалежно від року та сезону, мінімалізм завжди буде залишатися в моді. Дизайнери презентували чисті лінії та продуманий до найменших деталей крій. Колірна гама була спокійною, без акцентів на яскраві кольори. Витончена сукня ідеально підійде для Нового року, якщо додати ще ефектні прикраси.



Сукні на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сатин

Цей матеріал є найактуальнішим в зимову пору. Він легкий та повітряний, тож ідеально виглядає на сукнях різних довжин та фасонів. На Новий рік рекомендуємо обрати плаття в довжині максі на довгий рукав.



Варіанти вбрання на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Оксамит

Бездоганний вигляд в новорічну ніч матимуть плаття з оксамиту. Вони зроблять ваш святковий аутфіт вишуканим та елегантним. Окрім суконь можна робити ставку на костюми чи бездоганні корсети.



Сукні на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Мереживо

На Новий рік особливе місце серед всіх матеріалів також посідає мереживо. Такі плаття є сексуальними й ніжними, додають образу романтичності та додаткової фактурності. Можна звертати увагу не лише на сукні, але й на цікаві майки чи топи з мереживом.



Варіанти вбрання на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Лелітки

Який же Новий рік без яскравих леліток чи кристалів?! Сукня, спідниця чи штани додадуть образу святковості та особливого блиску. Блискуче оздоблення є невід’ємним з настанням свят, тож візьміть це декорування до уваги.



Сукні на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Золото та срібло

Популярними в новорічну ніч залишаються сукні чи костюми в золотому, чи сріблястому відтінку. Можна обирати для себе вбрання з паєток, яке буде виблискувати чи сам матеріал з ефектом металіку, чи золотистості.



Варіанти вбрання на Новий рік 2025 / Фото Harper's Bazaar

Щодо аксесуарів, то в новорічну ніч можна обирати масивні сережки, кольє та каблучки з камінням, яке привертатиме до себе увагу. Також можете доповнювати свої образи сумкою кольору бургунді, який цього сезону є найпопулярнішим серед усіх.