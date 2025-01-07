Самые модные платья нового сезона: весной их будут носить все

На календаре еще только январь, но до весеннего сезона остается уже меньше, чем 2 месяца, поэтому можно начинать думать о вещах для теплого времени года. В магазинах сейчас начались скидки на предыдущие коллекции, поэтому определенные фасоны платьев можно приобрести значительно дешевле.

В весеннем сезоне главную позицию среди трендов будет возглавлять комфорт, поэтому платья должны быть функциональными – расслабленные модели в стиле бохо или платья-рубашки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Дизайнеры представили немало нежных цветов и бельевого стиля, поэтому советуем присмотреться к самым интересным платьям будущего сезона.

Платье в бельевом стиле

Платья-комбинации не теряют популярности из года в год. Весной в моде будет цветочное кружево и прозрачные ткани, которые продолжат популярность платьев последних лет.



Красивые платья на весенний сезон / Фото Vogue

Пудрово-розовый цвет

Этот тон присутствует на почти всех вариациях платьев. Различные модели окрашены в бледный или насыщенный розовый, который идеально подойдет для создания образов в теплый день.



Модные платья на весенний сезон / Фото Vogue

Платье в стиле бохо

В 2025 году бохо шик будет набирать огромные обороты. Благодаря ткани шифон платья будут выглядеть деликатно, плавно, создавая движение и динамичность. Больше всего бренды представили платья в белых цветах.



Красивые платья на весенний сезон / Фото Vogue

Вязаные платья

Дизайнеры решили немного отойти от голых платьев из прозрачных тканей и предложили ажурные модели, вязаные крючком или спицами. Именно такие платья могут стать вашим любимым элементом летнего гардероба.



Стильные платья на весенний сезон / Фото Vogue

Кожаные платья

Платья из кожи всегда находят свое место в весенне-летнем сезоне. Самыми популярными считаются платья красного и черного цвета. Выбирайте дизайнеры с подчеркнутой талией или разрезами.



Красивые платья на весенний сезон / Фото Vogue

Платье-рубашка

Уже в новом сезоне платья-рубашки станут короче и в лучшем силуэте. Это будут некие удлиненные поло в эстетике tenniscore, но с облегающими, с выраженной талией.



Эффектные платья на весенний сезон / Фото Vogue