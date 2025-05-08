Потрясающие платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск: роскошный выбор

Шведская модель Эльза Хоск является достаточно популярной, поскольку превратила свой инстаграм-профиль в подборку роскошных образов для будничных и праздничных выходов. Блондинка хорошо разбирается в моде, поэтому примеряет стильные и модные платья, которые вполне можно примерить на выпускной вечер.

За инстаграм-страницей Эльзы Хоск следит более 8 миллионов поклонников, поэтому манекенщица является иконой стиля для огромного количества девушек из разных уголков мира, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блондинки.

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Девушки любят вдохновляться образами известных звезд и моделей, поэтому мы собрали стильные выходы Эльзы в платьях, чтобы вдохновить всех красивыми фасонами и изысканными образами.

К теме! Андре Тан рекомендует асимметричные платья, прозрачные плечи, брючные костюмы с топом, цветы 3D и металлические детали для выпускного вечера. Как выглядят платья, которые советует Андре Тан – смотрите в нашем материале.

Старшеклассницы могут выбрать для себя на выпускной платье в стиле известной шведской манекенщицы. Представляем вашему вниманию несколько монохромных образов, которые выглядят невероятно.

Розовое платье + розовые туфли

Уже давно отошла мода надевать на выпускной пышное платье с различными пайетками и камешками. Сейчас больше акцент ставится на индивидуальности, поэтому советуем найти на выпускной лаконичное розовое платье, стильно соединив его с туфлями того же оттенка.

Маслянистое платье + мюли

Такое платье подойдет девушкам, которые любят демонстрировать свое тело и стройную талию с помощью красивого наряда. Платье Эльзы Хоск – идеально подчеркнет все выгодные стороны, а лаконичные мюли и простая прическа в виде выпрямленных волос идеально дополнит аутфит.

Красное платье + туфли

Яркий цвет платья подойдет всем тем, кто захочет выделиться в выпускной вечер. Такое платье имеет интересный вид, а в сочетании с красными туфлями – это создаст невероятный вид.

Черное изысканное платье

Для тех, кто хочет добавить вечерней нотки в свой образ и подобрать платье как с красной дорожки, то черное платье Эльзы Хоск – идеальный выбор. Достаточно лишь сделать собранную прическу и выбрать туфли или босоножки на каблуке.