3 самых культовых платья принцессы Дианы: о них должен знать весь мир

Принцессу Диану невозможно забыть, поэтому о ней постоянно вспоминают, а ее образами до сих пор вдохновляются. Королевская особа имела изысканный стиль одежды и примеряла на себе интересные наряды.

Мать принца Гарри и Уильяма любила носить обычные клетчатые брюки, свитер с овечками или свитшот с велосипедками в повседневной жизни, впрочем на официальных выходах всегда придерживалась изысканности и элегантности, пишет Lady 24.

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Принцесса Уэльская была одна из самых известных женщин XX века. Ее любили и до сих пор любят миллионы людей, а ее модные выходы постоянно вспоминают модные глянцы. Леди Ди запомнилась всем тремя самыми известными платьями, которые невозможно забыть.

Свадебное платье

Диана Спенсер 29 июля 1981 года вышла замуж за принца Чарльза в соборе Святого Павла в Лондоне. Знаменитость надела платье с красивым длинным шлейфом из шелковой тафты, которое имело длину 7 метров и стало рекордным в истории королевской семьи.



Знаковые платья принцессы Дианы / Фото Getty Images

Платье во время беременности первенцем

В 1982 году принцесса Диана родила первенца. Принц Уильям появился на свет 21 июня. Ровно за 2 месяца до рождения сына леди Ди надела голубое шелковое платье с рюшами от Кэтрин Уокер с лакированными босоножками. Таким беременным образом она покрасовалась на острове Силли.



Культовые платья принцессы Дианы / Фото Getty Images

Платье мести

Это платье точно знают все, потому что оно является самым культовым в гардеробе принцессы Дианы. Принцесса Уэльская надела его в 1994 году, приведя публику в большое удивление. Черное роскошное платье леди Ди надела в тот вечер, когда принц Чарльз публично подтвердил, что изменял своей жене.

Всем назло принцесса Диана надела короткое платье с открытыми плечами, которое нарушило все королевские протоколы. А еще черный цвет королевские особы одевают во время траура, поэтому это самый популярный выход знаменитости за все времена.



Знаковые платья принцессы Дианы / Фото Getty Images

Принцессу Диану всегда называли иконой стиля. Она начала немало трендов, которые до сих пор не теряют популярности. К примеру, после нее стало модным направление в моде спорт-шик, нормкор, оттенок горошек в одежде, воротнички всех типов на блузах и морской шик.