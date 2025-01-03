Минималистичные дизайны, которые мы все так любили начинают отходить на второй план, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Лидировать начинают наряды из прозрачных тканей, грамуные складки, яркие цвета, рюши и цветочный принт.

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Благодаря платью в стиле бохо можно достичь богемного вида, стоит лишь присмотреться к самым популярным вариантам.

Макси-платье с длинными рукавами

Такое платье позволит вам чувствовать себя эффектно! Выбирайте платье из прозрачного шелка с принтом tie-dye в теплых тонах. Сочетать его стоит с туфлями или босоножками на каблуке.



Модные платья в стиле бохо / Фото Vogue

Желтое платье в цветочный принт

Яркое платье в цветочный принт – отличный вариант на теплое время. Сочетать его можно с лоферами, балетками или красивой обувью на каблуках.



Красивые платья в стиле бохо / Фото Vogue

Длинное платье с драпировкой

Выбирайте длинное платье слегка облегающего фасона с эффектом драпировки, который придаст образу соблазнительности. В холодное время этому платью можно добавить зимнего характера с помощью челси.



Эффектные платья в стиле бохо / Фото Vogue

Платье с воланами

Бохо-шик с воланами будет доминировать в гардеробах модниц в течение всего года. Воспользуйтесь популярностью этой эстетики и добавьте в гардероб мини-платье с рюшами и высокой горловиной, которое удачно сочетается с туфлями Мэри Джейн или мюлями на каблуках.



Красивые платья в стиле бохо / Фото Vogue

Кроме платьев, добавляйте в свой гардероб еще и длинные юбки в бохо-стиле, которые хорошо стилизуются с рубашками и блузами. Стиль бохо черпает корни в богемной культуре XIX века и стиле хиппи 60-70-х годов XX века. Он как будто соткан из разных культур и народных мотивов – индийских и восточных традиций, что придает ему уникальности и эклектичности.