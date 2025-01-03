Самые красивые платья на 2025 год в стиле бохо: в них влюбятся все

В 2025 году стиль бохо будет на пике популярности, а это значит, что стоит присматриваться к красивым платьям, которые станут идеальным выбором для праздничного мероприятия или прогулки в выходной день. Дизайнеры представили немало интересных фасонов, так что выбрать точно будет из чего.

Минималистичные дизайны, которые мы все так любили начинают отходить на второй план, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Лидировать начинают наряды из прозрачных тканей, грамуные складки, яркие цвета, рюши и цветочный принт.

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Благодаря платью в стиле бохо можно достичь богемного вида, стоит лишь присмотреться к самым популярным вариантам.

Макси-платье с длинными рукавами

Такое платье позволит вам чувствовать себя эффектно! Выбирайте платье из прозрачного шелка с принтом tie-dye в теплых тонах. Сочетать его стоит с туфлями или босоножками на каблуке.



Модные платья в стиле бохо / Фото Vogue

Желтое платье в цветочный принт

Яркое платье в цветочный принт – отличный вариант на теплое время. Сочетать его можно с лоферами, балетками или красивой обувью на каблуках.



Красивые платья в стиле бохо / Фото Vogue

Длинное платье с драпировкой

Выбирайте длинное платье слегка облегающего фасона с эффектом драпировки, который придаст образу соблазнительности. В холодное время этому платью можно добавить зимнего характера с помощью челси.



Эффектные платья в стиле бохо / Фото Vogue

Платье с воланами

Бохо-шик с воланами будет доминировать в гардеробах модниц в течение всего года. Воспользуйтесь популярностью этой эстетики и добавьте в гардероб мини-платье с рюшами и высокой горловиной, которое удачно сочетается с туфлями Мэри Джейн или мюлями на каблуках.



Красивые платья в стиле бохо / Фото Vogue

Кроме платьев, добавляйте в свой гардероб еще и длинные юбки в бохо-стиле, которые хорошо стилизуются с рубашками и блузами. Стиль бохо черпает корни в богемной культуре XIX века и стиле хиппи 60-70-х годов XX века. Он как будто соткан из разных культур и народных мотивов – индийских и восточных традиций, что придает ему уникальности и эклектичности.