Бриллианты, жемчуг и символические цвета: какие образы выбирали политики и звезды на инаугурацию Трампа

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. На мероприятии присутствовали звезды, политики и многие другие известные публичные деятели. В частности, и миллиардеры, приближенные к Трампу такие как Илон Маск и Марк Цукерберг.

В сети идут обсуждения, относительно образов, которые выбрали себе гости инаугурации. Пользователи обратили внимание на цвета и детали, наполненные символизмом, пишет 24 Канал.

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Как семья оделась на инаугурацию Трампа

Одним из самых обсуждаемых сейчас является образ Мелании Трамп. Она появилась на инаугурации в пальто темно-синего цвета и шляпке такого же оттенка. Дополнили лук белый шифоновый шарф, бархатные туфли и сдержанная прическа.

Дональд Трамп выбрал классический черный костюм, белую рубашку и темно-синее удлиненное пальто. Образ дополнили стильные лакированные туфли и фиолетовый галстук.



Образы супругов Трампов на инаугурации/ Фото Getty Images

На инаугурации присутствовали и пятеро наследников Трампа. Его дети от первого брака со спортсменкой и моделью Иванной Зельничковой: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп, выбрали для себя классические образы в стильных оттенках.



Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший на инаугурации / Фото Getty Images

Особого внимания заслуживает образ старшей дочери Трампа. Дизайнерский костюм изящного изумрудного оттенка удачно дополнили классические туфли на шпильке. Изюминку луку Иванки Трамп добавила стильная шляпка.

Тиффани Трамп надела на инаугурацию стильное бархатное пальто. Сейчас женщина находится в ожидании первенца. Она удачно подчеркнула преимущества своей фигуры с помощью пояска, находящегося чуть выше линии талии.



Образ Тиффани Трамп на инаугурации / Фото Getty Images

Бэррон Трамп выбрал классический костюм и галстук в тон. Особого лоска образу добавила его прическа.



Бэррон Трамп на инаугурации рядом с мамой / Фото Getty Images

Как оделись на инаугурацию Байдены

Не менее резонансными стали и образы супругов Байденов. Они облачились в фиолетовое.

Интересно, что в американской политике этот цвет означает двухпартийный союз. Вероятно, таким образом Байдены стремились продемонстрировать политическое единство.

Джилл Байден надела яркое фиолетовое пальто. Ее образ дополнили классические туфли на шпильке и перчатки в тон.

А вот Джо Байден добавил изюминку своему образу с помощью фиолетового галстука, который удачно сочетался с одеждой его жены.



Супруги Байдены встречают Трампов/ Фото Getty Images

Какие образы выбрали звезды на инаугурацию Трампа

Генеральный директор Meta и Facebook Марк Цукерберг посетил инаугурацию Трампа с женой Присциллой Чан. Пара выбрала для себя классические образы, дополнив их интересными деталями.

Марк Цукерберг добавил образу яркий акцент в виде красного галстука. А вот у Присциллы Чан на шее сверкали нити безупречного жемчуга.



Марк Цукерберг и Присцилла Чан во время инаугурации/ Фото Getty Images

Эксцентричный миллиардер Илон Маск также посетил инаугурацию Трампа. Он решил не добавлять яркие оттенки в свой образ и остановился на классическом черном костюме и стильном галстуке.



Выступление Маска во время инаугурации/ Трампа Фото Getty Images

Поразила своим образом известная кантри-исполнительница Кэрри Андервуд. Она исполнила композицию "America the Beautiful". Выступала певица в стильном светлом платье с оригинальным воротником.



Керри Андервуд в момент выступления на инаугурации/ Фото Getty Images

Внимание притягивали украшения, которыми Керри дополнила образ, особенно ее блестящие массивные серьги.