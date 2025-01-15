Гладьте нижнее белье после стирки: вот почему это надо делать

В основном люди не гладят одежду после стирки. У многих есть привычка ее разложить на места и гладить уже перед одеванием. А что касается белья, то его априори никогда не гладят, потому что оно не мнется.

Не гладят нижнее белье еще и потому, поскольку считают это пустой тратой времени, пишет 24 Канал со ссылкой на 5-Minute Crafts. Впрочем, расскажем несколько важных вещей, почему не стоит обходить глажку белья.

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Почему белье надо гладить

Оказывается, что постиранный наряд не является таким чистым, как мы считаем. Во время цикла стирки бактерии внутри стиральной машины могут выживать. Полностью убить их могут лишь очень высокие температуры, даже при 60 градусах они выживают, а одежда в большинстве случаев стирается всего лишь в 40 градусах.

Специалисты отмечают, что именно нижнее белье имеет больше всего микробов, поскольку на нем накапливаются половые инфекции и фекалии. Так, после стирки видимых пятен не будет никаких, однако бактерии микроскопические, поэтому после глажки белье станет стерильным.



Нижнее белье после стирки рекомендуется гладить / Фото Pexels

Как правильно гладить белье

Большинство женского белья изготавливается из тонких тканей, поэтому следует проявить осторожность, чтобы не прожечь их от горячего утюга. Полиэстер, вискоза, шелк или хлопок требуют совершенно разных температур, поэтому сначала проверьте этикетки.

Далее настройте утюг на нужную температуру. Если на белье нет этикетки, тогда вполне подойдет минимальный режим. Чтобы защитить материал, белье сверху можно накрыть дополнительной тканью и прогладить. После этого аккуратно сложите и поставьте в отдельный ящик.

Зачем на трусиках кармашек

Многие даже не задумываются о наличии на женских трусах кармашка. Белье может быть из кружева или шелка, но кармашек пришит из натурального хлопка и предназначен для того, чтобы защитить кожу от раздражений и бактерий.

Кроме того, такой кармашек предотвращает развитие гинекологических заболеваний и сохраняет правильную форму ткани во время стирки. Пришивается эта ткань только с трех сторон, чтобы избежать внешних швов, что и делает ее карманом. А еще преимущество ее заключается в том, что она уменьшает трение.