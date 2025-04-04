Качественный сон – залог красоты и здоровья: вот почему важно хорошо спать

Хороший сон очень важен для общего самочувствия. Благодаря качественному сну можно обеспечить отличную производительность на весь день. В конце дня хочется еще найти время на сериал, посмотреть несколько книг или поскролить ленту в телефоне, однако системное недосыпание является достаточно вредным.

Полноценный сон помогает человеку сохранить ясность ума в течение дня, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Именно поэтому сном нельзя пренебрегать, если не хотите весь день быть истощенными. Качественный сон имеет настолько много плюсов, что большинство из них даже не догадывались.

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Меньше болеете

Если спать систематически 8 часов, то есть большая вероятность того, что вы не заболеете простудой. Оказывается, что у тех, кто дольше спит – имеет более сильный иммунитет.

Реже допускаете ошибки

Мы делаем ошибки, когда уставшие, поэтому хороший сон защитит нас от плохо выполненных задач.

Лучше справитесь со стрессом

Полноценный ночной сон уменьшает возбудители стресса, поэтому даже мелкие волнения смогут обойти и не задеть вас.

К слову! Мыться каждый день является вредной привычкой. В нашем материале мы рассказали, почему так делать не стоит. Больше читайте в нашем материале.

Свежий вид

Тот, кто достаточно спит предотвращает появление отеков и темных кругов под глазами, а цвет лица становится ровным и сияющим.

Выход из зоны комфорта

Когда мы не высыпаемся, то обычные для нас вещи кажутся рискованными. Если длительное время недосыпать, то мы менее склонны пробовать что-то новое и развлекаться.



Качественный сон положительно влияет на человека / Фото Pexels

Помогаете другим

Когда мозг не получает достаточного количества сна, то мы не способны кому-то помочь. Если же мы хорошо выспались, то сможем дать дельный совет и поддержать других.

Можете сконцентрироваться

Чем меньше часов вы будете спать, тем больше вероятность того, что вы будете отвлекаться на мелочи и прокрастинировать. Недосыпание разрушает способность сосредотачиваться на текущих задачах.

Контролируется вес

Регулярный достаточный сон уменьшает риск ожирения, поэтому вы будете менее склонны к перееданию. Сон дает больше энергии и хорошего настроения для тренировок и физической активности.

Меньше соблазнения сладостями

Когда мы истощены, то шоколадки кажутся гораздо вкуснее. Когда нам не хватает энергии, мы себя не можем хорошо контролировать, поэтому еда, которая вызывает у нас удовольствие после плохого сна является куда более привлекательной. Если качественно спать, то нам захочется есть больше полезной пищи.