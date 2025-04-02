Длительный просмотр видеороликов только перегружает мозг и не дает ему отдохнуть, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Постоянная смена видеороликов, различные эффекты и музыка начинают стимулировать нервную систему, поэтому заснуть становится еще труднее.

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Для того, чтобы действительно отдохнуть, советуем полезные альтернативы, после которых вы действительно почувствуете восстановление.

Дневник мыслей

В конце дня в голове может быть множество мыслей. Чтобы немного разгрузиться, советуем завести полезную привычку и записывать свои мысли в блокнот. Можно описать все, что пришло в голову за день. Таким образом сможете себя лучше понять и принять определенные решения.

Время на свежем воздухе

Прогуляйтесь после работы по парку или где-то недалеко от дома. Выключите интернет, включите музыку или подкаст или наслаждайтесь тишиной, чтобы немного перезагрузиться. Природа в парке или где-то у водоема сможет успокоить и предоставит ощущение заземления.

Чтение

Выделяйте каждый день на чтение бумажной книги или глянца. Новая информация вас наполнит и зарядит энергией, особенно тогда, если вы прочитаете для себя что-то интересное.

Глубокое дыхание или растяжка

Иногда тело бывает напряжено после тяжелого дня, поэтому советуем сделать короткую растяжку или дыхательные упражнения. Есть известная техника "4 – 7 – 8". Нужно вдыхать через нос 4 секунды, задерживать дыхание на 7 секунд и медленно выдыхать через рот в течение 8 секунд. Это поможет быстро успокоить нервную систему.

Аудиоконтент

Чтобы не напрягать глаза, включите интересный подкаст, который можете послушать лежа в темноте. Это может быть контент в соответствии с вашим настроением, предпочтений, медитативные практики или ASMR. Также можно слушать белый шум, звуки природы или фоновую музыку – они хорошо расслабляют и настраивают на спокойный сон.

Если попробуете эти методы, то увидите, каким качественным и приятным станет ваш отдых без социальных сетей.