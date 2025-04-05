Именно поэтому существует множество примет о том, что дарение зеркала может быть опасным. Считается, что такой подарок только навлечет несчастье, пишет 24 Канал.

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Какие предубеждения существуют относительно зеркал

Зеркало как портал в другие миры

Во многих культурах верят, что зеркало является своеобразным порталом между мирами. По поверьям, через него можно передавать энергию, и оно способно открывать дверь в другую реальность.

Дарение зеркала может символизировать перенос негативных эмоций, или даже энергетических проблем. Человек, который получает такой подарок, якобы начинает "притягивать" несчастья.



Какие есть приметы о зеркале / Фото Pexels

Зеркало и "неправильное отражение"

Зеркало способно отражать не только внешний вид человека, но и его внутреннее состояние. В древние времена верили, что оно показывает душу человека.

Поэтому дарение зеркала, согласно примете, может быть как знак выявления или раскрытия того, что должно оставаться скрытым. Особенно если речь идет о неприятном и болезненном периоде в жизни.

Зеркало как предмет для пророческих снов

По старым верованиям, дарение зеркала может быть интерпретировано, как попытка изменить судьбу. Считается, что "отзеркаливание" превращает все счастливые моменты в будущем человека в негативные.



Почему зеркало считается плохим подарком / Фото Pexels

Зеркало и смерть

По мнению некоторых, зеркало может быть связано с потусторонними силами. В частности с душой умерших.

Например, в славянской традиции существует примета, что если после смерти человека оставить зеркало в комнате, в нем можно увидеть образ покойного. То есть, такой подарок не является уместным именно из-за его способности быть "порталом" в потусторонний мир.