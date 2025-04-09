Правда ли, что желтые цветы к разлуке: с этим связана арабская легенда

Народные приметы говорят, что дарить желтые цветы нельзя, потому что это только приведет к разлуке. Желтые цветы улучшают настроение и во многих культурах символизируют солнце, впрочем, дарение таких букетов считается неуместным. Действительно ли желтые цветы могут привести к разлуке – читайте дальше.

Многие уверены в том, что с желтым цветом ассоциируется негатив и разлука, пишет 24 Канал. С древних времен до настоящего времени цветы наделяли особым значением. Почему именно цветы желтого цвета ассоциируются у всех с изменой.

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Почему нельзя дарить желтые цветы

Именно желтый букет цветов в народе считается символом супружеской неверности. По легенде, один шейх подарил перед долгой разлукой жене красный букет роз.

Колдунья ему сказала, что если эти цветы пожелтеют до утра, то это будет признаком того, что жена ему изменяет. Уже на утро цветы вместо красных стали желтыми и это было признаком супружеской неверности.



Желтые цветы нельзя дарить / Фото Pexels

С того момента желтые цветы символизируют скорую разлуку, поэтому их крайне редко дарят парни девушкам на свиданиях. Даже флористы говорят, что букеты в желтом цвете продаются в очень маленьком количестве.

Кому можно дарить желтые цветы

Букет из желтых цветов можно подарить подруге, бабушке, учительнице, преподавательнице и любому другому. Они будут символизировать вашу приязнь и готовность разделить с человеком радость и грусть.

Желтые цветы можно дарить коллегам, поскольку они символизируют позитив и доброжелательность. Если же девушка не верит в приметы и очень любит желтые тюльпаны или розы, тогда такой букет можно смело дарить.

Мужчинам лучше дарить своим женщинам красные розы, которые являются символом страстной любви и симпатии. А вот белые розы символизируют чистоту, начало и невинность.