Стоит также обращать внимание и на состав скраба. Так, экстракты водорослей имеют лимфодренажный эффект, а кислоты – хорошо удаляют отмершие клетки кожи.

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Причины, почему стоит пользоваться скрабом для тела

Летом кожа нуждается в особом уходе, ведь под действием солнечных лучей кожа быстрее грубеет. Как следствие – она имеет шероховатый вид, шелушится и даже может вызвать зуд. Особенно ярко это может проявляться на предплечьях и голенях.

Так, скраб эффективно удаляет ороговевшие клетки. Как объясняют дерматологи, это усиливает эффективность и действие увлажняющих и питательных средств для ухода за телом.

Преимущество скрабирования кожи и в том, что SPF-средства и автозагар после удаления ороговевших клеток ложится равномерно, что также влияет на состояние кожи.

Дерматологи добавляют, что скраб следует наносить не только на руки и ноги, но и другие зоны тела. В частности, надо тщательно очищать зону спины и плеч.



Летом скраб должен быть обязательной частью ухода / Фото Freepik

Выбирая скраб для тела, стоит обратить внимание на активные компоненты. Так, солевые или сахарные скрабы эффективно очищают кожу и отшелушивают ороговевшие клетки. Средства с экстрактами водорослей имеют лимфодренажный и детокс-эффект, а к тому же – имеют приятный морской аромат.

Также дерматологи советуют обращать внимание на скрабы, которые имеют кислоты в составе, ведь они эффективно убирают отмершие клетки не механически, а химически растворяя их. В то же время для чувствительной кожи подойдут парфюмированные скрабы с мелкодисперсными полировочными частицами.

Стоит отметить, что такие средства следует сначала проверить на небольшом участке кожи, чтобы выявить, не вызывает ли он аллергии. После скрабирования обязательно необходимо нанести на тело увлажняющее или любое другое питательное средство, чтобы кожа была мягкой.