Тушь больше не в моде: почему все от нее отказываются

Сеть взрывает новый тренд –наносить макияж и забывать о туши на ресницах. Многие beauty-блогеры и инфлюенсерок начали отказываться от туши. Дело не в том, что с ней что-то не так, это всего лишь новая тенденция, которую все быстро подхватили и повторяют.

Тушь, консилер и бальзам для губ – база для макияжа, не считая тонального крема, который является основой основ, пишет Vogue. Эти элементы косметики есть у каждой девушки и без них невозможно представить ежедневный макияж.

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В моде макияж без туши

Однако в тиктоке еще в прошлом году развилась эстетика Clean girl face, а видеоролики с макияжами собирали миллионы просмотров. В beauty-индустрии часто делают "макияж без макияжа".

Это означает, что девушки наносят только тональную основу, делают легкие румяна, красят губы гигиенической помадой и блеском и добавляют финальный штрих – тушь для ресниц.

Эстетика Clean girl предусматривает свежий и едва заметный макияж, который должен выглядеть так, как будто вы и не использовали декоративную косметику. Однако теперь один пункт из этой эстетики обходят вниманием, и это тушь.

Знаю, кажется, что чего-то не хватает, но на самом деле, это роскошно. Вы можете иметь полный макияж, но без туши, - в этом реально что-то есть. Очень нравится,

– говорит блогер Хейли Полк.

В начале года визажист Флоренс Пью выложил фото в инстаграме и отметил, что сделал макияж для актрисы на премьеру "Дюны" и забыл о туши. Ресницы актрисы действительно заметно голые.

Флоренс Пью без туши

Знаменитая инфлюенсерка Кайли Дженнер во время выступления на церемонии "Грэмми" тоже появилась с едва заметным макияжем, отказавшись не только от теней, но и от туши. В одном из своих интервью она отметила, что ей нравится ее естественная красота, поэтому она акцентирует внимание на веснушках и густых бровях.

Хейли Бибер любит яркий блеск для губ и часто создает искусственные веснушки и добавляет легкие румяна к образу, но часто "забывает" о туши.

Хейли Бибер без туши

Оказывается, beuty-тренды направлены сейчас на то, чтобы подчеркнуть естественную красоту, а тиктокерки полностью поддерживают тренд и демонстрируют все больше макияжей без туши.