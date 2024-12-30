Что подарить мужу на Новый год: это ему точно понравится

Перед Новым годом наблюдается особая суета, впрочем она скорее напоминает приятные хлопоты. Точно еще не все успели приобрести подарки своим парням или мужчинам, поэтому делимся идеями, которые являются точными и точно понравятся вашей второй половинке.

Праздничный подарок можно оставить под елкой, или вручить лично в первые минуты Нового года, пишет 24 Канал. Иногда выбор самого подарка – настоящая головоломка, однако можно упростить задачу, если знать, что именно нравится мужчинам и принесет им радость и удовольствие.

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Редакция Lady 24 составила небольшой список подарков, которые точно понадобятся вашему парню и мужчине.

Наушники

Такой подарок является практичным и довольно уместным. Мужчина сможет их использовать хоть каждый день в зале или во время бега с наступлением тепла. Если у него уже есть наушники, но он долго ими пользуется, тогда можно приобрести новую версию, которая его точно удивит.

Одежда и аксессуары

Мужчина будет рад теплому свитеру, свитшоту или шапке с варежками. Также можно остановить свой выбор на аксессуарах и подарить на Новый год галстук, кошелек, сумку или кожаный ремень.



Одежда и аксессуары понравятся любому мужчине / Фото Pexels

Подарок для хобби

Этот подарок нужно подбирать опираясь на предпочтения мужчины. Если он занимается спортом, то на Новый год можно подарить спортивный костюм, сумку для вещей, очки или что-нибудь другое из спортивного инвентаря. Для тех, кто любит рыбачить – можно приобрести удочку или складное кресло.

Обувь

Приятным подарком на Новый год считается обувь. Готовясь к теплому сезону, который наступит уже через 2 месяца, советуем приобрести для мужчины стильные кроссовки в его любимом цвете.

Духи

Пятерку лучших подарков для мужчины закрывают духи. Выберите аромат, который будет подчеркивать индивидуальность. В зимнее время популярны насыщенные духи с восточными нотами, в теплый сезон мужчины любят духи, которые являются легкими и свежими. Больше всего мужчины любят ароматы, которые наполнены цитрусовыми нотами, с мускусом, ноткой табака, кожи и перца.