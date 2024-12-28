Каждая женщина хочет пахнуть невероятно, а правильно подобранные духи в этом помогут, пишет 24 Канал. Большинство женщин любят выбирать свежие и легкие духи, которые не будут перегружать образ, а только дополнять его.

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Чтобы долго не думать над тем, какой парфюм выбрать из новой коллекции и переживать над тем, понравятся ли они девушке, или жене, предлагаем посмотреть вам классику, которую любят все женщины. Эти духи уже давно завоевали популярность, поэтому знакомы все.

La Vie Est Belle от Lancôme

Женщины обожают этот парфюм независимо от сезона и тенденций. Аромат наполнен запахом груши и черной смородины с раскрытием запаха ириса, жасмина и апельсина. В основной ноте заметно пралине и ваниль.



Духи, которые можно дарить женщине на Новый год / Фото Pinterest

Black Opium от Yves Saint Laurent

Эти духи обожают женщины. Они несколько сладковатые, но женщина при нанесении этого аромата чувствует себя очень сексуально и уверенно. Парфюм состоит из цветочных и кофейных нот.



Духи, которые можно дарить женщине на Новый год / Фото Pinterest

Good Girl Legere от Carolina Herrera

Эти духи найдут отклик в сердце любого мужчины. Аромат построен вокруг дуэта жасмина и пьянящей ноты бобов.



Духи, которые можно дарить женщине на Новый год / Фото Pinterest

Dolce Blue Jasmine от Dolce & Gabbana

Аромат наполнен сочными плодами инжира и свежих зеленых листьев. Далее запах раскрывается фруктовой нотой, которая переплетается с благоуханием жасмина и сухим кедром.



Духи, которые можно дарить женщине на Новый год / Фото Pinterest

Libre Flowers & Flames от Yves Saint Laurent

Аромат в 2024 году представила амбассадор бренда Дуа Липа. Парфюм наполнен лавандой и бергамотом, а дальше запах раскрывается пальмовым цветком в сочетании с пустынной лилией и кокосом. Пустынная лилия – это любимый цветок Ив Сен-Лорана. Углубляет композицию аромата марокканский цветок апельсина.



Духи, которые можно дарить женщине на Новый год / Фото Pinterest