Несколько невероятных ароматов с первого вдоха способны подарить праздничное настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Этими духами можно вволю наслаждаться в новогодний сезон и до конца праздников. Также ими можно пользоваться в течение года, чтобы вспомнить о волшебном зимнем периоде.

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Hermès, Elixir des Merveilles

Это один из самых ароматных парфюмов, который дарит ощущение праздника. Округлый флакон напоминает спелый апельсин, а аромат наполнен благоуханием сиамских смол, бензоина, перуанского бальзама, амбры, дымчатых пачулей и древесины сандала, дуба и кедра.

Интенсивные ноты придают парфюмированной воде такой самобытный характер, что запах запомнится надолго всем. Парфюм также насыщен цитрусовым аккордом карамелизированной апельсиновой кожуры и сладких бобов тонка.



Духи с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Jo Malone London, Myrrh & Tonka

Унисексовый аромат наполнен свежей лавандой, бальзамической нотой мирры, которая переплетается с бобами тонка, миндалем и ванилью. Парфюм подходит для холодного времени, поскольку имеет смолисто-сладковатое звучание.



Духи с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Lush, Karma

Аромат представлен ярким плетением из нот свежей хвои, сочных цитрусов. Композиция сразу вызывает ассоциации с Новым годом и Рождеством, а еще восточные ароматы пачули и еловая смола смогут погрузить в запах буддийских храмов.



Духи с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Dior, Fève Délicieuse

Этот аромат является настоящим наслаждением, потому что имеет яркое звучание и длинный шлейф. Композиция прекрасно передает атмосферу семейных праздников. Парфюм наполнен десертной ассоциацией шоколадных вишнево-ликерных конфет. Также аромат имеет запах мяты и калабрийского бергамота с добавлением ванили, темного шоколада, пралине и кокоса.



Духи с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Björk and Berries, White Forest

Эта композиция подойдет для тех, кто захочет пахнуть нордической красотой густых шведских лесов. Парфюм имеет цитрусово-ягодный старт с нотами бергамота, лимона, черной смородины, которые сменяются цветочным раскрытием букета из ландышей и фиалок.



Духи с запахом зимних праздников / Фото Pinterest