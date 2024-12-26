Кілька неймовірних ароматів з першого вдиху здатні подарувати святковий настрій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Цими парфумами можна досхочу насолоджуватися в новорічний сезон та до кінця свят. Також ними можна користуватися впродовж року, щоб згадати про чарівний зимовий період.

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Hermès, Elixir des Merveilles

Це один з найароматніших парфумів, який дарує відчуття свята. Округлий флакон нагадує стиглий апельсин, а аромат наповнений пахощами сіамських смол, бензоїну, перуанського бальзаму, амбри, димчастих пачулів і деревини сандала, дуба й кедра.

Інтенсивні ноти надають парфумованій воді такий самобутній характер, що запах запам’ятається надовго всім. Парфум також насичений цитрусовим акордом карамелізованої апельсинової шкірки та солодких бобів тонка.

Парфуми із запахом зимових свят
Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Jo Malone London, Myrrh & Tonka

Унісексовий аромат наповнений свіжою лавандою, бальзамічною нотою мирри, яка переплітається з бобами тонка, мигдалем та ваніллю. Парфум підходить для холодної пори, оскільки має смолисто-солодкувате звучання.

Парфуми із запахом зимових свят
Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Lush, Karma

Аромат представлений яскравим плетивом з нот свіжої хвої, соковитих цитрусів. Композиція одразу викликає асоціації з Новим роком та Різдвом, а ще східні пахощі пачулі та ялинова смола зможуть занурити в запах буддійських храмів.

Парфуми із запахом зимових свят
Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Dior, Fève Délicieuse

Цей аромат є справжньою насолодою, бо має яскраве звучання та довгий шлейф. Композиція чудово передає атмосферу родинних свят. Парфум наповнений десертною асоціацією шоколадних вишнево-лікерних цукерок. Також аромат має запах м’яти та калабрійського бергамоту з додаванням ванілі, темного шоколаду, праліне та кокосу.

Парфуми із запахом зимових свят
Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Björk and Berries, White Forest

Ця композиція підійде для тих, хто захоче пахнути нордичною красою густих шведських лісів. Парфум має цитрусово-ягідний старт з нотами бергамота, лимона, чорної смородини, які змінюються квітковим розкриттям букета з конвалій та фіалок.

Парфуми із запахом зимових свят
Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest