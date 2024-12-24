Вибір аромату – історія індивідуальна, оскільки хтось любить квітковий запах, хтось фруктовий, а хтось східний, пише 24 Канал. Серед величезного різноманіття парфумів є кілька запахів, які не подобаються більшості людей, тому з такими композиціями треба бути обережними.

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Які аромати не підходять жінкам

Шавлія та шафран

Ці трави в більшості з нас асоціюються з ліками від кашлю, тому варто уникати запаху цих рослин в парфумах. Не варто навіть обирати ті парфуми, де шавлія та шафран згладжені іншими компонентами, які начебто мали їх перебивати.

Мох та земля

Ці парфуми є досить різкими й можуть нагадувати чоловічі версії ароматів. Запах дубового моху та землистих акордів не підходять жінкам, бо пахнуть не чимось приємним, а важким.



Є певні аромати, які не підходять жінкам / Фото Pexels

Ладан

Занадто багато ладану в парфумах можуть нагадати про відвідування храму, в якому його використовують. Чимало парфумів мають запахи ладану, але вони настільки делікатні, що не вибиваються з контексту аромату, тому при виборі запаху будьте обережними, особливо, якщо замовляєте онлайн.

Свіжий запах

Жінки люблять свіжі запахи, однак це не стосується парфумів, які віддають пральним порошком чи милом, оскільки вони можуть зіпсувати загальне враження. Натурально пахнуть композиції з морськими акцентами, цитрусовими чи травами, тому варто обирати лише такі аромати.

Дуже солодкий запах

Багато жінок люблять солодко пахнути, втім деякі парфуми є приторними настільки, що кілька зайвих пшиків призведуть до того, що у вас запаморочиться голова. Та й загалом дуже солодкі парфуми із запахом солодкої вати чи жувальної гумки більше пасують підліткам, а не дорослим жінкам.