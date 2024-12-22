Аромати здатні викликати приємні відчуття чи навіть впливати на настрій, пише 24 Канал. Це означає, що завдяки кільком пшикам парфуму ми зможемо створити ніжний та приємний запах, який всім нагадає сонце й плюсову температуру, особливо запах солодких персиків.

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Пропонуємо дізнатися про 5 найкращих ароматів, які пахнуть одним із найпопулярніших фруктів літа – персиками.

Boss The scent for her

Аромат розкривається чарівними гранями пахощів. Верхні ноти наповнені медовим персиком та фрезією в поєднанні з акордами квітки османтусу. Парфум наповнений ніжною та вишуканою композицією.



Парфуми із запахом персика / Фото Pinterest

Tom Ford Bitter peach

Цей аромат однаково підходить для чоловіків та жінок та належить до східно-ванільних ароматів. Верхні ноти складає персик, червоний апельсин, кардамон та геліотроп. Ноти серця наповнені ромом, коньяком та жасмином, а базові ноти складаються з ванілі, сандалу та ветиверу.



Парфуми із запахом персика / Фото Pinterest

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh

Аромат наповнений квітково-фруктовими нотами, які перенесуть вас в літню пору. Початкова нота складається з персика, грейпфрута, груші та малини. Ноти серця наповнені жасмином, квітами яблуні, лічі, трояндою та фіалкою, а кінцеву ноту завершує мускус та слива.



Парфуми із запахом персика / Фото Pinterest

Viktor&Rolf Bonbon

Основні акорди складає карамель, персик, мандарин та апельсин. Ноти наповнені жасмином та цвітом апельсина, а базові ноти складає амбра, сандал та кедр.



Парфуми із запахом персика / Фото Pinterest

Nina Ricci L'Extase

Парфум був випущений майже 10 років тому. Верхні ноти складаються з рожевого перцю, персика та груші. Ноти серця наповнені трояндою, малиною, білими квітами та жасмином, а базові ноти – це карамель, амбра, ваніль, мускус, пачулі та кедр.



Парфуми із запахом персика / Фото Pinterest