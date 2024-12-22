Ароматы способны вызывать приятные ощущения или даже влиять на настроение, пишет 24 Канал. Это означает, что благодаря нескольким пшикам парфюма мы сможем создать нежный и приятный запах, который всем напомнит солнце и плюсовую температуру, особенно запах сладких персиков.

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Предлагаем узнать о 5 лучших ароматах, которые пахнут одним из самых популярных фруктов лета – персиками.

Boss The scent for her

Аромат раскрывается волшебными гранями благоухания. Верхние ноты наполнены медовым персиком и фрезией в сочетании с аккордами цветка османтуса. Парфюм наполнен нежной и изысканной композицией.



Духи с запахом персика / Фото Pinterest

Tom Ford Bitter peach

Этот аромат одинаково подходит для мужчин и женщин и относится к восточно-ванильным ароматам. Верхние ноты составляет персик, красный апельсин, кардамон и гелиотроп. Ноты сердца наполнены ромом, коньяком и жасмином, а базовые ноты состоят из ванили, сандала и ветивера.



Духи с запахом персика / Фото Pinterest

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh

Аромат наполнен цветочно-фруктовыми нотами, которые перенесут вас в летнее время. Начальная нота состоит из персика, грейпфрута, груши и малины. Ноты сердца наполнены жасмином, цветами яблони, личи, розой и фиалкой, а конечную ноту завершает мускус и слива.



Духи с запахом персика / Фото Pinterest

Viktor&Rolf Bonbon

Основные аккорды составляет карамель, персик, мандарин и апельсин. Ноты наполнены жасмином и цветом апельсина, а базовые ноты составляет амбра, сандал и кедр.



Духи с запахом персика / Фото Pinterest

Nina Ricci L'Extase

Парфюм был выпущен почти 10 лет назад. Верхние ноты состоят из розового перца, персика и груши. Ноты сердца наполнены розой, малиной, белыми цветами и жасмином, а базовые ноты – это карамель, амбра, ваниль, мускус, пачули и кедр.



Духи с запахом персика / Фото Pinterest