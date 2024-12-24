Выбор аромата – история индивидуальная, поскольку кто-то любит цветочный запах, кто-то фруктовый, а кто-то восточный, пишет 24 Канал. Среди огромного многообразия духов есть несколько запахов, которые не нравятся большинству людей, поэтому с такими композициями надо быть осторожными.

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Какие ароматы не подходят женщинам

Шалфей и шафран

Эти травы у большинства из нас ассоциируются с лекарством от кашля, поэтому стоит избегать запаха этих растений в духах. Не стоит даже выбирать те духи, где шалфей и шафран сглажены другими компонентами, которые вроде бы должны были их перебивать.

Мох и земля

Эти духи достаточно резкие и могут напоминать мужские версии ароматов. Запах дубового мха и землистых аккордов не подходят женщинам, потому что пахнут не чем-то приятным, а тяжелым.



Есть определенные ароматы, которые не подходят женщинам / Фото Pexels

Ладан

Слишком много ладана в духах могут напомнить о посещении храма, в котором его используют. Многие духи имеют запахи ладана, но они настолько деликатные, что не выбиваются из контекста аромата, поэтому при выборе запаха будьте осторожными, особенно, если заказываете онлайн.

Свежий запах

Женщины любят свежие запахи, однако это не касается духов, которые отдают стиральным порошком или мылом, поскольку они могут испортить общее впечатление. Натурально пахнут композиции с морскими акцентами, цитрусовыми или травами, поэтому стоит выбирать только такие ароматы.

Очень сладкий запах

Многие женщины любят сладко пахнуть, впрочем некоторые духи являются приторными настолько, что несколько лишних пшиков приведут к тому, что у вас закружится голова. И вообще очень сладкие духи с запахом сладкой ваты или жевательной резинки больше подходят подросткам, а не взрослым женщинам.