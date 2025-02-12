Что подарить парню на День Валентина: лучшие идеи для него: лучшие идеи для него

Приближается День влюбленных, а это значит, что время подумать над подарками для второй половинки. Имея в запасе несколько дней, предлагаем обратить внимание на некоторые вариантов подарков, которые смогут порадовать вашего избранника.

Порой выбор подарка для парня – задача не совсем простая, пишет 24 Канал. Нужно учесть предпочтения любимого, его хобби и интересы. Уже отталкиваясь от того, что любит человек, стоит приступать к поиску подарка.

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Что подарить парню на День Валентина

На День влюбленных второй половинке дарят что-то романтическое, чтобы рассказать и напомнить о своих чувствах. Мужчины любят сюрпризы не меньше женщин, поэтому можете поразить их еще и практическими или желанными подарками, которые удивят и улучшат настроение.

Книги

Если знаете, какие авторы и жанры нравятся вашему парню, тогда приобретите несколько книг. Чтобы добавить романтической нотки, достаточно будет выбрать красивую подарочную бумагу в красном цвете или эффектную коробку.

Игра для двоих

Чтобы сблизиться и лучше узнать друг друга, приобретите игру для пары. Есть замечательные настольные игры со многими вопросами и вызовами, которые идеально подходят для того, чтобы интересно провести время со своей любимой половинкой.

Виниловая пластинка

Поклонник пластинок однозначно порадуется такому подарку! Важно лишь выбрать альбом одной из любимых групп, чтобы любимый наслаждался музыкой, которая ему нравится.



Виниловая пластинка – отличный подарок на День Валентина / Фото Pexels

Аксессуары

На День Валентина мужчине можно подарить кошелек, кожаный ремень, галстук, перчатки или шарф. Здесь уже важно учитывать, что именно необходимо для вашего избранника.

Набор косметики

Отличным выбором для мужчины с бородой станет набор косметики, в который входит шампунь, кондиционер, гель или масло для бороды. Также на День влюбленных подойдет набор для бритья.

Билеты в кино

Создайте любимому в романтический праздник спектр хороших впечатлений и пригласите его в кино на желаемый фильм. После просмотра можете продолжать сюрприз и пригласить его в заведение, который тесно связан с вами обоими.

Одежда

Чтобы проявить заботу, советуем приобрести для любимого домашние тапки, теплый халат, пижаму, свитшот, футболку, термобелье или носки. Вариантов есть много, поэтому отталкивайтесь от предпочтений партнера.

На День влюбленных очень ценны подарки собственными руками, поэтому можно испечь для любимого пряники в виде сердечек, сделать самостоятельно торт или печенье, или написать стихотворение или нарисовать картину.