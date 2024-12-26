Что подарить Козерогам на День рождения: варианты, которые понравятся именинникам

Козероги отмечают День рождения с 22 декабря по 20 января. Порой у каждого из нас ощущается нехватка идей относительно подарков. Мы боимся прогадать, или думаем, что у именинницы уже все есть. Впрочем, есть определенный перечень вещей, которым всегда будут рады.

Козероги являются практичными, поэтому любят подарки, которые удастся применить в жизни, пишет 24 Канал. Представители знака являются достаточно скрытными, поэтому точно не скажут вам, что именно им нужно. Женщины Козероги являются гордыми, поэтому могут самостоятельно себе приобрести все, что пожелают, однако в День рождения их все же можно удивить подарком.

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Духи

Каждая девушка любит духи, поэтому такой практичный подарок для Козерогов будет идеальным. На день рождения советуем приобрести один из ароматов, которые обожают все женщины.

Присмотритесь на один из этих нескольких вариантов и вы точно не прогадаете. Духи Dolce & Gabbana "L'Imperatrice", Gucci "Bloom", Lancôme "La Vie Est Belle" и Yves Saint Laurent "Black Opium" являются невероятно популярными среди женщин.

Шапка с шарфом

Чтобы точно угадать с выбором подарка, обратите внимание на верхнюю одежду Козерогов и приобретите шапку с шарфом в тон к пуховику, дубленки или шубы. Если же именинница носит яркие вещи, тогда делайте ставку на базовый черный и белый цвет.

Нижнее белье

Козероги любят красиво выглядеть, поэтому нижнее белье станет отличным подарком. Вкус именинницы и любимый цвет будет трудно угадать, поэтому лучше выбирать нейтральный оттенок и базовый фасон, который подходит и подходит всем.

Украшения

Серьги, цепочка с кулоном или браслет идеально дополняют любые образы, поэтому приобретите для именинницы что-то из украшений, чтобы она не только завершала ими свой аутфит, но и помнила о вас.