На самом деле выбрать подарок легче чем кажется. Достаточно лишь обратить внимание на определенные детали, касающиеся именинника, пишет 24 Канал.

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Какой подарок гарантированно понравится парню

Эмоции

Дарить можно не только материальные подарки. Гораздо большую радость принесут именно эмоции. Например, поездка на экстремальном виде транспорта, прыжок с парашюта, конная прогулка или что-то совершенно другое.



Как выбрать удачный подарок на День рождения для мужчины / Фото Pexels

"Эмоциональный" подарок стоит подбирать под вкусы именинника. Если ваш парень любит спокойный отдых и единение с природой, он оценит плавание на сапах или кемпинг.

Важно! При выборе такого подарка стоит учитывать и страхи человека. Например, если парень боится высоты, то прыжок с парашюта точно не принесет ему положительные впечатления.

Техника

Возможно вашему парню нужны новые наушники, подставка под ноутбук, клавиатура, мышка, павербанк или что-то другое. Безусловно этот подарок будет достаточно дорогим, но в то же время очень практичным.



Что можно подарить парню на праздники / Фото Pexels

Если ваш парень имеет некоторые предпочтения в технике, например, пользуется клавиатурой определенного типа, стоит учесть этот нюанс. Предварительно спросите его подойдет ли ему та модель, которую вы подобрали.

Лайфхак! Если вы хотите сделать парню подарок такого рода и это должен быть сюрприз, создайте подарочный сертификат своими руками. Тогда вы вдвоем сходите в магазин и выберете то, что он хочет уже после самого праздника.

Практичная вещь

Обратите внимание на вещи, которыми ежедневно пользуется ваш парень. Например кошельком, рюкзаком или чем-то другим. Возможно он недавно вам рассказывал о том, как порвал любимую футболку или использовал до конца свои любимые духи.



Что стоит купить парню на День рождения / Фото Pexels

Он гарантированно оценит то, что вы проявили заботу и обратили внимание на важные для него вещи.

Поддержка его хобби

Чем именно любит заниматься в свободное время ваш парень? Возможно ему нравится играть в игры, читать, рыбачить или что-то еще?



Как выбрать удачный подарок для парня / Фото Pexels

Поддержите это хобби с помощью подарка, к примеру: