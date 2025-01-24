4 небанальных подарка для парня на День рождения: ему это гарантированно понравится

Подобрать подарок на День рождения бывает очень трудно. Особенно, если именинник не имеет конкретных пожеланий.

На самом деле выбрать подарок легче чем кажется. Достаточно лишь обратить внимание на определенные детали, касающиеся именинника, пишет 24 Канал.

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Какой подарок гарантированно понравится парню

Эмоции

Дарить можно не только материальные подарки. Гораздо большую радость принесут именно эмоции. Например, поездка на экстремальном виде транспорта, прыжок с парашюта, конная прогулка или что-то совершенно другое.



Как выбрать удачный подарок на День рождения для мужчины / Фото Pexels

"Эмоциональный" подарок стоит подбирать под вкусы именинника. Если ваш парень любит спокойный отдых и единение с природой, он оценит плавание на сапах или кемпинг.

Важно! При выборе такого подарка стоит учитывать и страхи человека. Например, если парень боится высоты, то прыжок с парашюта точно не принесет ему положительные впечатления.

Техника

Возможно вашему парню нужны новые наушники, подставка под ноутбук, клавиатура, мышка, павербанк или что-то другое. Безусловно этот подарок будет достаточно дорогим, но в то же время очень практичным.



Что можно подарить парню на праздники / Фото Pexels

Если ваш парень имеет некоторые предпочтения в технике, например, пользуется клавиатурой определенного типа, стоит учесть этот нюанс. Предварительно спросите его подойдет ли ему та модель, которую вы подобрали.

Лайфхак! Если вы хотите сделать парню подарок такого рода и это должен быть сюрприз, создайте подарочный сертификат своими руками. Тогда вы вдвоем сходите в магазин и выберете то, что он хочет уже после самого праздника.

Практичная вещь

Обратите внимание на вещи, которыми ежедневно пользуется ваш парень. Например кошельком, рюкзаком или чем-то другим. Возможно он недавно вам рассказывал о том, как порвал любимую футболку или использовал до конца свои любимые духи.



Что стоит купить парню на День рождения / Фото Pexels

Он гарантированно оценит то, что вы проявили заботу и обратили внимание на важные для него вещи.

Поддержка его хобби

Чем именно любит заниматься в свободное время ваш парень? Возможно ему нравится играть в игры, читать, рыбачить или что-то еще?



Как выбрать удачный подарок для парня / Фото Pexels

Поддержите это хобби с помощью подарка, к примеру: