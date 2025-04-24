Вы всегда делали это неправильно: нужно ли мыть волосы перед окрашиванием

Существует предубеждение, что перед окрашиванием нужно мыть голову. Однако, как говорят специалисты, делать это совсем необязательно.

Более того, есть особые случаи, когда волосы все же мыть стоит. Таких обстоятельств не так уж и много, пишет 24 Канал.

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Почему не стоит мыть волосы перед окрашиванием

Дело в том, что естественные жиры, которые выделяет кожа головы, образуют защитный барьер. Они помогают уменьшить раздражение от химических веществ в краске и предотвращают пересушивание кожи.



Нужно ли мыть волосы перед тем как их красить / Фото Pexels

Почему не стоит мыть голову перед окрашиванием:

Защита кожи головы .

. Лучшее сцепление краски . На слегка загрязненных волосах краситель ложится более равномерно.

. На слегка загрязненных волосах краситель ложится более равномерно. Защита волос. Естественное увлажнение уменьшает вредное воздействие компонентов краски.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Когда стоит помыть волосы перед окрашиванием

Есть случаи, когда мытье когда мытье волос перед окрашиванием обязательно. Речь, в частности, о:

быстро жирнеющих волосах;

случаях, когда имеется перхоть.



В каких случаях нужно мыть волосы перед тем как их красить краской / Фото Pexels

Заметьте! Если вы краситесь хной или другими натуральными красителями, то помыть волосы перед окрашиванием все же стоит. Таким образом цвет проникнет в волосину лучше.