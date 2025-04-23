Большинство выходов модели – официальные. Для таких поводов она, конечно, выбирает изысканную дизайнерскую одежду. Однако и ежедневные луки звезды достойны внимания, пишет 24 Канал.

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Какой гардероб у Джиджи Хадид

Джиджи имеет безупречную форму. Ее часто можно увидеть в довольно открытой одежде.

На каждый день модель преимущественно выбирает спортивную и кэжуальную одежду. Она любит кепки, и разнообразные аксессуары.

Джиджи умело балансирует с различными стилями и периодически появляется в довольно элегантных образах. Модель любит оверсайз рубашки и объемную верхнюю одежду. Также ее часто можно увидеть на каблуках.

Стоит обратить внимание и на колористику ее образов. Джиджи можно увидеть как в монохромных луках, так и в разноцветной одежде.

Выходы Джиджи на различных мероприятиях заслуживают отдельного внимания. Обычно модель одевают стилисты, поэтому ее образы продуманы до мельчайших деталей.

Обратите внимание! Довольно часто модель можно увидеть совсем без макияжа. Или же она лишь подчеркивает свою красоту минимумом косметических средств. Яркий макияж присущ именно официальным выходам звезды.