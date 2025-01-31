Безусловно, вы можете носить все что угодно и это исключительно дело вашего вкуса. Но есть вещи, которые трудно совместить с чем-то и в целом они непрактичные и нестильные, таких лучше избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Hainichakiyo.

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От каких вещей нужно отказаться, чтобы быть стильным

Прозрачные туфли

Эта обувь вызвала настоящий взрыв в мире моды. Но эта вещь, объективно неудобная и к тому же сложная в стилизации.



Какие туфли не стоит покупать в 2025 году / Фото Pinterest

Если вы создаете образ на каждый день, лучше выбрать классическую модель в нейтральных цветах. Вариант с прозрачной обувью больше подойдет для какого-то особого случая.

Декоративные ремни

Речь идет о ремнях, которые не выполняют их функцию. То есть, такой аксессуар является исключительно декоративным элементом.

Лучше всего в таком случае подобрать функциональный стильный ремень, который не только будет привлекательно выглядеть, но и подчеркнет прелести вашей фигуры.

Вещи с большими лого

Так называемая "логомания" заполонила мир моды несколько лет назад. Однако, в реальности, принты, которые по факту являются лого бренда, могут очень "удешевить" образ. В частности, из-за большого количества подделок.



Почему не стоит покупать принтованные футболки / Фото Pinterest

Обратите внимание! Большие изображения на вещах могут быть проигрышным вариантом из-за качества. Плохо нанесенный принт начнет стираться уже после первой стирки. Гораздо устойчивее в носке вышитые декоративные элементы.

Принтованные сумки

Сумка – это важная и акцентная часть образа. Она может как подчеркнуть уникальность вашего стиля, так и исказить его.

Принтованные сумки трудно сочетать с другими частями образа. Именно поэтому, если вы не уверены, что сможете гармонично вплести ее в лук, лучше выбрать нейтральный вариант.

Неправильно подобранные очки

Оправ для очков сейчас масса. Рынок переполнен разнообразными моделями. Выбирать себе очки нужно не по бренду или трендовости, это тот аксессуар, который в первую очередь должен подходить под ваш тип лица.



Почему не стоит покупать очки онлайн / Фото Pexels

Лучше всего выбирать очки не онлайн. Стоит примерить их, поскольку это важная и функциональная часть образа. Помните, что очки должны быть качественные, ведь это здоровье ваших глаз.