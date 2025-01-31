Безумовно, ви можете носити усе, що завгодно і це виключно справа вашого смаку. Проте є речі, які важко поєднати з чимось і загалом вони непрактичні і нестильні, таких краще уникати, пише 24 Канал з посиланням на Hainichakiyo.

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Від яких речей потрібно відмовитись, аби бути стильним

Прозорі туфлі

Це взуття спричинило справжній вибух у світі моди. Але ця річ, об'єктивно незручна і до того ж складна у стилізації.



Які туфлі не варто купувати у 2025 / Фото Pinterest

Якщо ви створюєте образ на щодень, краще обрати класичну модель у нейтральних кольорах. Варіант з прозорим взуттям більше підійде для якогось особливого випадку.

Декоративні ремені

Йдеться про ремені, що не виконують їхню функцію. Тобто, такий аксесуар є виключно декоративним елементом.

Найкраще в такому випадку підібрати функціональний стильний ремінь, що не тільки привабливо виглядатиме, а ще й підкреслить принади вашої фігури.

Речі з великими лого

Так звана "логоманія" заполонила світ моди декілька років тому. Проте, в реальності, принти, що по факту є лого бренду можуть дуже "дешевити" образ. Зокрема, через велику кількість підробок.



Чому не варто купувати принтовані футболки / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Великі зображення на речах можуть бути програшним варіантом через якість. Погано нанесений принт почне стиратися уже після першого прання. Набагато стійкішими є вишиті декоративні елементи.

Принтовані сумки

Сумка – це важлива і акцентна частина образу. Вона може як підкреслити унікальність вашого стилю, так і спотворити його.

Принтовані сумки важко поєднувати з іншими частинами образу. Саме тому, якщо ви не впевнені, що зможете гармонійно вплести її у лук, краще обрати нейтральний варіант.

Неправильно підібрані окуляри

Оправ для окулярів зараз маса. Ринок переповнений різноманітними моделями. Обирати собі окуляри потрібно не за брендом чи трендовістю, це той аксесуар, який в першу чергу має підходити під ваш тип обличчя.



Чому не варто купувати окуляри онлайн / Фото Pexels

Найкраще обирати окуляри не онлайн. Варто приміряти їх, оскільки це важлива і функціональна частина образу. Пам'ятайте, що окуляри мають бути якісні, адже це здоров'я ваших очей.