Какую прическу стоит сделать на Пасху: простые идеи, которые поразят всех

Пасха – значимый праздник для многих людей. К этому дню активно готовятся как духовно, так и физически. В частности, подбирают особый образ, что подчеркнет торжественность события.

Особое внимание уделяется прическе. Она должна соответствовать поводу и, к тому же подчеркивать естественную красоту, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Собранные прядки

Эта прическа делается ну очень просто. Сначала необходимо накрутить волосы. Далее нужно выделить 2 передние прядки и закрепить их с помощью зажимов.

"Мальвинка" с локонами

Знакомая нам всем с детства прическа трансформировалась. Теперь прядки можно закреплять зажимом, а не резинкой. Вариаций так называемого "крабика" очень много, подбирайте тот, который подходит под ваш образ.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Стильные косы

Косы в этом году в тренде. В моде разнообразные их вариации. В том числе и такие легкие косички, что обрамляют голову как венок.

Нижний пучок

Нижний пучок – вариант сдержанной и нежной прически. Это отличная идея для тех, кто хочет полностью собрать волосы.

Стильный хвост

Забудьте о классическом хвосте. Немного фантазии и такая прическа станет настоящим шедевром.

Обратите внимание! В этом году в тренде разнообразные украшения для волос. В частности, банты.